青龍獎入圍》湯唯《夢境》3攻影后！強碰《破墓》金高銀、全道嬿

〔記者鍾志均／綜合報導〕湯唯前年以電影《分手的決心》強勢拿下「第43屆青龍獎」最佳女主角，今（30）第45屆青龍獎公布入圍，湯唯再度以《夢境Wonderland》母親一角入圍影后，對上《破墓》金高銀、全道嬿等強敵。

湯唯以《晚秋》、《分手的決心》、《夢境Wonderland》3度入圍青龍獎影后，並以《分手的決心》順利獲獎，這次湯唯在《夢境》演出一名隱瞞死訊的母親，導演就是她的韓籍老公金泰勇，是否能再次獲獎，備受影迷關注。

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湯唯以《夢境》3度入圍青龍獎影后。（Netflix提供）

準影后方面，金高銀在《破墓》跳大神的精彩演出，已征服許多影迷，該片也是今年韓國影壇重量級電影，口碑、票房雙贏；「坎城影后」全道嬿在《左輪手槍》前職是警察，後因出獄投入任務，展現殺手級的演技，同樣不容小覷。

影帝提名者出現「網內互打」情況，夯片《12.12：首爾之春》黃晸珉、鄭雨盛雙強對決爭帝，另外對手還有《破墓》崔岷植、李帝勳和李星民。

本屆《破墓》獲最佳影片、導演、男主角等12項提名，成入圍大贏家，《12.12：首爾之春》9項居次，競爭激烈；第45屆青龍獎頒獎典禮於11月29日在韓國首爾汝矣島KBS大廳舉行。

第45屆青龍獎主要入圍名單：

【最佳影片】

《辣手警探2》

《首爾之春》

《破墓》

《找死凶宅》

《之前的我們》

【最佳男主角】

李星民《找死凶宅》

李帝勳《絕地逃生》

黃晸珉《12.12：首爾之春》

鄭雨盛《12.12：首爾之春》

崔岷植《破墓》

【最佳女主角】

湯唯《夢境Wonderland》

高我星《我討厭韓國》

金高銀《破墓》

羅美蘭《金派特攻隊》

全道嬿《左輪手槍》

【最佳男配角】

丁海寅《辣手警探2》

具教煥《絕地逃生》

朴海俊《12.12：首爾之春》

李熙俊《找死凶宅》

柳海真《破墓》

【最佳女配角】

孔升妍《找死凶宅》

廉惠蘭《金派特攻隊》

李尚熙《路基完》

林知衍《左輪手槍》

韓善伙《變身機長》

【最佳男新人】

李到晛《破墓》

李正河《FIGHTING！女孩們》

魯尚炫《在熙的男，朋友》

姜勝浩《長孫》

朱鐘赫《我討厭韓國》

【最佳女新人】

俞利《Strike！娜英》

朴柱炫《兜風》

李周明《變身機長》

惠利《FIGHTING！女孩們》

河允景《對於女兒》

【最佳導演】

金成洙《12.12：首爾之春》

金泰勇《夢境Wonderland》

柳承完《辣手警探2》

李宗弼《絕地逃生》

張宰賢《破墓》

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