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娛樂 最新消息

邪教話題發燒 網紅呼呼自爆上心靈課程被告知：妳內心爛掉了

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期YouTuber家寧捲入邪教疑雲，也讓各種「心靈課程」引起討論，日前陳零九提到親身經驗，曾被朋友邀請參加課程，但他並不認同，並說：「加入任何組織或上課程還是信仰，都未必可以離苦得樂。」而去年和他分手的前女友，網紅「呼呼」林芷瑩也分享去上過心靈課程，但只去一次就不再去了。

呼呼透露曾上心靈課程被老師說內心爛掉了。（翻攝自IG）呼呼透露曾上心靈課程被老師說內心爛掉了。（翻攝自IG）

呼呼談到：「想到我曾經去上過一次一對一的心靈課？不太確定那算不算課程，還是諮詢，我一直都覺得自己是內心很健康的人，我知足、我珍惜，我愛我自己。」

不過在課程中，呼呼卻聽到意外的評論，「那時那位老師一直對我說：『你內心爛掉了，你只是不知道，你要多講，講出來才會好。』」

呼呼說：「我當下真的不知道要講什麼，可是情緒被影響，腦中不斷浮現：『什麼？我爛掉了嗎？我是假的嗎？我很可悲嗎？』」

網友為呼呼感到慶幸，她沒有被洗腦。（翻攝自IG）網友為呼呼感到慶幸，她沒有被洗腦。（翻攝自IG）

所幸呼呼離開之後隔天剛好看到YouTuber老高發了一個影片，「在說有時候其實你沒事，但當你一直覺得自己有事，就會真的以為自己有事，情緒會放大任何事情，慾望是永無止境，然後我就沒有再去了。」呼呼自勉：「現在的我，很棒！」網友也鼓勵呼呼真的很棒，為她慶幸沒有被心靈課程老師「洗腦」。

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