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娛樂 最新消息

BBC Earth年度旗艦鉅獻移師台灣取景！發掘全新動物行為

〔記者許世穎／綜合報導〕全球最具指標性的自然生態紀錄片品牌BBC Earth將於11月隆重推出年度旗艦鉅獻《亞洲》，這是首部聚焦「亞洲」的7集旗艦級生態環境紀實節目，拍攝團隊深入前所未見的驚奇拍攝地發掘全新動物行為，並採用尖端拍攝技術呈現震撼嶄新視角，更移師台灣實地取景。

BBC Earth將於11月隆重推出年度旗艦鉅獻《亞洲》。（BBC Earth提供）BBC Earth將於11月隆重推出年度旗艦鉅獻《亞洲》。（BBC Earth提供）

前導預告日前亮相，不少眼尖網友發現大赤鼯鼠飛身現蹤之處正是台北市區，而氣勢磅礡的背景音樂更由全球超人氣韓團SEVENTEEN與屢獲艾美獎殊榮的作曲團隊Bleeding Fingers Music攜手量身打造原創歌曲《See the world》，SEVENTEEN主唱DK、勝寛的美聲完美結合管弦樂聲，伴隨著令人嘆為觀止的壯闊奇觀，令觀眾期待不已。

《亞洲》前導預告宣傳曲與人氣席捲全球的大勢韓團SEVENTEEN合作。（BBC Earth提供）《亞洲》前導預告宣傳曲與人氣席捲全球的大勢韓團SEVENTEEN合作。（BBC Earth提供）

此外，榮獲2座金鐘獎生活風格節目主持人獎的「大霈」李霈瑜，這次受邀為《亞洲》中文預告獻聲錄製旁白推薦，身為BBC Earth紀錄片頭號粉絲的大霈開心分享：「之前主持潛水外景節目時，《地球脈動》（Planet Earth）系列是我很重要的教科書，BBC Earth真的幫助我非常多，所以這次接到邀約我完全沒問酬勞就一口答應了，真的非常榮幸！而且能夠搶先看到預告超級感動，瞬間起雞皮疙瘩！」

大霈為BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》中文預告獻聲。（BBC Earth提供）大霈為BBC Earth年度旗艦鉅獻《亞洲》中文預告獻聲。（BBC Earth提供）

《亞洲》將於11月17日起每週日晚間7點55分在BBC Earth頻道播出，首週連播兩集，並在台灣大哥大MyVideo、HamiVideo上架。BBC Studios自然歷史部門負責人喬尼基林（Jonny Keeling）將於11月6日親臨台北首映會現場及映後座談，獨家揭露亞洲及台灣特有動物的拍攝花絮祕辛與感悟。

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