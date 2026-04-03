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娛樂 最新消息

哈利王子與女記者調情簡訊曝光！揪「每週到鄉下壞壞」…

哈利王子（左）和女記者的調情簡訊很有想像空間。圖為王子夫婦今年2月在約旦安曼參觀癌症中心所攝。（路透）哈利王子（左）和女記者的調情簡訊很有想像空間。圖為王子夫婦今年2月在約旦安曼參觀癌症中心所攝。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國哈利王子（索塞克斯公爵）日前對「每日郵報」出版商「聯合報業集」提起隱私訴訟，目前持續於倫敦高等法院審理中。但昨（倫敦時間1日） 在舉證攻防戰中，卻意外曝光哈利王子與「星期日郵報」（The Mail on Sunday）前記者夏洛特格里菲斯（Charlotte Griffiths）的調情簡訊，其中一句「我們難道不能每個週末都到鄉下壞壞嗎？（What a fun weekend of naughtiness – can’t we all get up to no good in the countryside every weeked damn it?? ）」除了字眼瞹眛，甚至搭配了「mwah」（親吻）表情符號，成為歐美各大媒體的娛樂大頭條！

據《每日電訊報》和《泰晤士報》報導，哈利王子當時的回覆是「毫無疑問，這是我度過的最好的週末。」

該起事件發生於2011年12月，當時哈利還是單身。這名捲入緋聞的女記者格里菲斯在證詞中表示，她和哈利王子都參加了那個週末的鄉村別墅派對，該派對是由王子的一名友人亞瑟蘭登所舉辦。

女記者證明兩人在對結束後還有聯絡，在2012年1月22日的一條短信中，格里菲斯發簡訊表示想念他（哈利王子），並說她當時在克洛斯特斯觀看一場雪地馬球比賽，支持他創立的慈善機構Sentebale。格里菲斯稱王子回覆：「寶貝，我也想去，可惜被困在康沃爾郡忙軍隊的事。」他還補充說，很高興他們為慈善機構籌集了很多錢，並開玩笑說要把她灌醉。

訴訟庭上，哈利王子對於調情簡訊的內容沒多做解釋，僅表示，當他發現格里菲斯在《每日郵報》工作後，便斷絕了與她的聯繫。

被告「聯合報業集團」認為，哈利是否早已知情女記者身分是重要關鍵，並指出當時雙方互動頻繁，關係不似短暫接觸。另外，該集團也在庭上駁斥原告提出的「非法蒐集個資」指控，認為相關說法缺乏事實基礎。目前全案已於3月31日結束審理，最終判決結果尚有待倫郭高等法院公布。

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