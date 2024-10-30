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娛樂 最新消息

鄭怡讚《大河之舞》首席舞者顏值高 輕盈如飛不是跳

〔記者陳慧玲／台北報導〕民歌天后鄭怡明年將和眾多民歌手投入北中南多場「「民歌50高峰會」演唱會，昨（29日）晚則先抽空去觀看愛爾蘭傳奇踢踏舞劇《大河之舞》演出，看完大讚男女首席舞者不但舞藝好，也都是高顏值。

鄭怡大讚《大河之舞》很酷炫。（寬宏藝術提供）鄭怡大讚《大河之舞》很酷炫。（寬宏藝術提供）

鄭怡談到：「感謝寬宏藝術永遠都是把最好的藝術節目帶到台灣來。」讓她印象深刻的是，「一群舞者完全靠雙腿和雙腳快速跳動的舞，相當酷炫。」

看完演出，鄭怡也分享心得：「親身體驗，其實這次巡演內容已大大進化，增加了熱情的佛朗明哥舞，俄羅斯芭蕾舞，紐約踢踏舞，以及出神入化的幾位樂手，和歌聲有如天籟的女主唱，節目已設計成一場精緻的秀，元素不僅僅是愛爾蘭傳統舞蹈，讓觀眾融入其中，感受他們的歡樂歌舞。」

《大河之舞》在很多地方都帶動踢踏熱潮（寬宏藝術提供）《大河之舞》在很多地方都帶動踢踏熱潮（寬宏藝術提供）

首席舞者的表現也讓鄭怡誇讚，她談到：「男女主角令人印象深刻，除了顏質極高，男主很有力道技巧高超，女主身段輕盈，她根本是在飛不是跳舞。全場表演一氣呵成完全沒有冷場，看完心情非常愉快，很是療癒。」

除了鄭怡，昨晚去朝聖《大河之舞》的還包括JR紀言愷、魏蔓、李芷婷、林芯儀等多位藝人，林芯儀談到：「其實在16年前我比賽的時候，就已經有跟踢踏舞團老師合作，當時也有愛爾蘭老師親自來台灣做指導，所以我覺得這真的是一個很奇妙的緣分，然後睽違十多年之後，我終於有這個機會可以現場觀看。

林芯儀覺得和踢踏舞有種奇妙緣分。（寬宏藝術提供）林芯儀覺得和踢踏舞有種奇妙緣分。（寬宏藝術提供）

JR紀言愷昨晚帶女兒到場朝聖，笑說女兒最近在學芭蕾舞，要帶她來見識一下國際級的舞蹈，希望能給女兒滿滿視覺上的震撼。

《大河之舞》將於台北表演藝術中心演出至11月3日，購票可洽寬宏售票及全台萊爾富、OK便利商店。

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