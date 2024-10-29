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男網友建議阿本勸同志穿著別暴露 近千字長文回應畫重點

阿本發聲，認為同志遊行最大訴求就是「尊重多元」。（翻攝自臉書）阿本發聲，認為同志遊行最大訴求就是「尊重多元」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕日前第22屆台灣同志遊行活動圓滿落幕，身為出櫃男星代表之一的「阿本」翁瑞迪27日發近千字長文，回答網友提出疑惑：「部分同志穿著暴露」詳細回覆，並坦言：還在努力。

阿本在文中說，有一位男網友建議他勸導部分同志「不要穿著過於暴露」，還認為同志把自己搞得花裡胡哨、不倫不類，很容易模糊焦點，也不能得到大眾尊重。阿本回應自己理解網友的看法，他也承認自己以前也不能理解為什麼要這樣穿？不過，後來阿本漸漸能夠理解，遊行的重點並不是穿什麼，而是倡導「尊重不一樣」的觀點。「我們用一般普世的社會價值，去檢視與自身不同的事物／人／觀念時，就很常會有歧見，甚至深化到歧視」。

阿本（左）認為在遊行中，許多人都將自己最真實的一面展示在大眾面前。（翻攝自臉書）阿本（左）認為在遊行中，許多人都將自己最真實的一面展示在大眾面前。（翻攝自臉書）

在遊行中，許多人都將自己最真實的一面展示在大眾面前，對於某些人來說可能造成很大衝擊，但若將其當作「行動藝術」就能了解想透過服裝展示的就是個人存在價值。阿本認為遊行中裝並不是要用來贏得「尊重」，而是表達「我們就是不一樣，但不一樣也很好」。

也有人問，現在同性戀婚姻已經合法，為什麼還要辦這種遊行？阿本一針見血指出，生活是與時俱進的，雖然同婚合法，但仍要找到和諧平衡，阿本說：「這是需要眾人的智慧跟努力的，總是會一來一往的，像是你有你很堅定的觀點，不同群組也都有各自的立場」。阿本更進一步解釋：美個人本來就都不一樣，遊行目的在追求「尊重多元」，而現在還需要努力。

阿本（右二）認為想做到尊重多元還需要努力。（翻攝自臉書）阿本（右二）認為想做到尊重多元還需要努力。（翻攝自臉書）

【阿本全文】

「尊重多元」不容易，所以還在努力。

（稍早在另外一篇貼文的留言區互動，不要公審，真的只是想分享這樣的交流，我覺得願意交流，沒有假裝都是好事。）

男網友：「希望阿本可以勸勸部分同志，穿著不要那麼暴露，遊行把自己的穿著搞得不倫不類，真的不要妄想得到大眾尊重。」

阿本：「以我個人的想法回覆：理解你的喜惡，以前我也不是很了解，覺得為什麼要這樣穿。後來慢慢理解，有趣的是，『尊重不一樣』就是這個遊行重點，我們用一般普世的社會價值，去檢視與自身不同的事物／人／觀念時，就很常會有歧見，甚至深化到歧視。

『他們穿這個服裝好噁心』、『男生喜歡男生好噁心』這些聲音會跑出來，但是到底普世價值是誰說了算？尊重是誰有資格給？跟誰在一起要得到誰的允許？ 我自己是很感謝在遊行裡，大家願意展現自我很真實赤裸的樣貌，對許多人會有些衝擊，但能夠透過這樣的展示，如果你以『行動藝術』的觀點來看，透過服裝展示的代表就是個人存在價值。

（回想我爸說過，在他那個年代，男生留長頭髮走在路上還會被糾察隊抓去剪頭髮～）

在遊行裡的服裝重點本來就不是要用穿著贏得『尊重』，而是用服裝說出聲明！也許我們就是不一樣，但不一樣也很好！」

男網友：「但是否過於開放，開放到引起群眾反彈呢，藝術以暴露的方式呈現，為了自己的目標，甚至不惜捨棄各個年齡層的道德觀感，難道這就是同志遊行的主要訴求嗎？再者，同性婚姻也已合法化了，為什麼還要同志遊行呢？」

阿本：「因為在留言的一來一往對談，交流很有限，我就不深入各種議題。簡單說一下想法，生活在這個社會，我們本來就希望能夠更好、更進步，隨著時代演進、科技進化、社會觀點的變化、生活改變，不論是社會制度、福利、法律等等，都會『與時俱進』，這是不論性向、性別都是一樣的。

生活在這個年代，我們不可能現在去跟剛成年的女生說：『好了！妳成年了，女生不要繼續讀書了，女生不用太聰明太漂亮，也不要在外面拋頭露面工作！去學做菜養小孩照顧公婆，過完妳的這一生吧！』 我不認為所有權利都要無限上綱，反而比較是怎麼達到和諧的平衡，所以這是需要眾人的智慧跟努力的，總是會一來一往的，像是你有你很堅定的觀點，不同群組也都有各自的立場。這些跟性別、性向、年齡也都無關，本來每個人就都不一樣。

在上述的基礎下，回到你說：『同志婚姻合法化了，為什麼還要遊行？』還有上一篇留言的『妄想得到大眾的尊重』

其實我自己簡單回覆就是『尊重多元』，不容易所以還在努力。」

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