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娛樂 最新消息

《乒乓男孩》全台首週直逼550萬！小童星跑映後變小巨星

《乒乓男孩》口碑沸騰，首週票房創佳績。（華納兄弟提供）《乒乓男孩》口碑沸騰，首週票房創佳績。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北報導〕熱血台片《乒乓男孩》上週正式在台上映，口碑好評爆棚，各大企業團體熱烈包近200場，全台首週累積票房近550萬，眾演員勤跑全台近150場的映前映後戲院活動助陣，創驚人佳績！除了徐若瑄與廳內觀眾合力接唱感人的主題曲《接住我》展現十足親和力，片中三位小童星邊跑映後邊被粉絲追著跑，儼然已成小巨星。

該片由金獎監製唐在揚、梁宏志，以及導演洪伯豪聯手打造，描述兩位桌球小選手胡冠宇（彭裕愷飾演）、黃軒（李星緯飾演）立志成為全世界最強的雙打組合，並且為了實現夢想而努力奮鬥。

徐若瑄（右）和片中兒子李星緯一同跑《乒乓男孩》映後。（華納兄弟提供）徐若瑄（右）和片中兒子李星緯一同跑《乒乓男孩》映後。（華納兄弟提供）

全體演員和製作團隊兵分三路跑全省的影廳謝票，看到戲中的人物走出大銀幕，更令剛看完電影的觀眾沸騰，台上台下互動不斷。有一場映後小學生看完電影回家後，意猶未盡把比賽過程繪圖出來；更有很多兵乓球隊的孩子們看完電影跟導演洪伯豪說，「之前練球最怕的是每天3000公尺的跑步訓練，但看完這部電影知道跑步的重要，以後一定乖乖跑起來。」回去後自動自發、更努力的練球！

最可愛的是有位最小的粉絲才9個月大，在襁褓中也和爸媽一起到戲院感染正能量！還有一位桌球校隊同學看完淚流滿面，跟片中的胡爸鄭人碩說，「我一定要告訴我爸，你現在知道我練球有多辛苦了吧！」這段時間演員們努力跑場宣傳，雖然辛苦，但看到滿滿觀眾的支持和喜愛，大家都覺得很值得。

徐若瑄（左）和鄭人碩上週末勤跑《乒乓男孩》映後。（華納兄弟提供）徐若瑄（左）和鄭人碩上週末勤跑《乒乓男孩》映後。（華納兄弟提供）

出席活動賣力配合、有求必應的徐若瑄大展親和力，她表示，《乒乓男孩》不只是一部小朋友電影，為人父母同樣看了很有感受，「看完滿滿感動之餘，父母子女之間也會有更多理解！」就像宣傳過程中她和片中兒子李星緯互動越來越有默契，李星緯大方可愛、豪不怯場、精力旺盛、有幾場還擔任主持、介紹戲裡的媽媽出場，也侃侃而談自己在戲裡的角色，頗具大將之風。《乒乓男孩》持續在台上映中。

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