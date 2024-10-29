影后劉曉慶69歲生日前夕遭傳婚內出軌？ 網瘋傳露骨對話

據傳劉曉慶（左）從2015年起就與攝影師認識。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國影后劉曉慶明（30）日即將度過69歲生日，怎知今（29）網路瘋傳她與一名資深攝影師露骨對話，除了文字簡訊之外，還有語音簡訊，讓不少網友震驚。

根據中國狗仔爆料，劉曉慶與地下情人早在2015年就已經認識，男方比劉曉慶年輕20多歲，當時劉曉慶跟第4任老公王小玉只結婚2年。根據網路上流出的簡訊和語音，劉曉慶不但像男方索吻、討抱抱，聲音也十分嬌嗲。其中最炸裂的一段，只聽到女聲說：「老公，你要把這個但要留著，我們見面的時候用」、「見面的時候，我們要XXXX，每天晚上」。

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劉曉慶的語音對話流出。（星島日報提供）

爆料者指出劉曉慶與攝影師的關係維持到2019年，當時劉曉慶除了小狼狗攝影師之外，還與其他人有曖昧關係，但劉曉慶否認，兩人關係亦隨之疏遠。

後劉曉慶想與攝影師劃清關係，不惜在2021年傳出劉曉慶刻意抹黑對方，導致攝影師遭受重大打擊，一度罹患憂鬱症，直到最近才康復。

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