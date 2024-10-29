「都市女聲」超強陣容全公開！搖滾女王、冰山系仙女也來了

「2024都市女聲」全陣容（Legacy提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2024都市女聲」全陣容今日公布，金曲新人洪佩瑜、洪安妮、黃玠瑋、林以樂、林曉培以及胡恂舞都將陸續登上Legacy，成為今年下半年華語樂壇的大亮點，搖滾女王林曉培1月11日和18日在台北、台中Legacy將掀起搖滾狂潮。

林曉培（Legacy提供）

洪佩瑜台北兩場演出開賣秒殺並已圓滿結束，11月3日的台中場也早早完售，令樂迷感受到「都市女聲」的魅力。而民謠創作女聲洪安妮12月14日和21日將於台北、台中Legacy溫柔開唱，預計首演全新宅錄專輯《A Room in Brockley》，揚言要將Brockley的房間搬到Legacy，和樂迷一同感受那段美好的創作時光。

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林以樂（Legacy提供）

黃玠瑋曾以首張創作專輯《Wonderland》內的單曲〈Fog Forest〉入圍第 8 屆金音創作獎「最佳風格類型單曲獎」。第二張創作專輯《游牧 Nomadland》更入圍第34屆金曲獎「最佳作曲人獎」、「最佳演唱錄音專輯獎」及第13屆金音創作獎「最佳創作歌手獎」、「最佳另類流行歌曲獎」，空靈的仙氣嗓音加上質感創作，被歌迷譽為冰山系創作女聲，12月27日和29日在台中、台北Legacy演出讓歌迷直呼期待。

黃玠瑋（Legacy提供）

音樂創作才女林以樂曾經歷《雀斑樂團 Freckles》、《SKIP SKIP BEN BEN》與 《BOYZ&GIRL》等多個樂團，獨特的個性聲線濃縮成宛如現代詩的樂曲，堅定走在創作道路的她，繼2021年金音獎得獎單曲《沙漠玫瑰與駱駝》以及2022年入圍第33屆金曲獎《最佳年度歌曲》的〈奶奶〉，迎來2024年的首張個人創作專輯《素顏的樣子》，12月28日、2月8日將在台北、台中Legacy舉辦個人首次千人專場。

壓軸演出者是新星胡恂舞，從個人YouTube頻道「It’s Sabrina」發跡，擅長Pop Rock曲風融合合成器電子節奏。2022年《我在往離別前進》Demo獲得Song of the Day「週排行冠軍」。近期推出個人數位單曲《沒有星星的夜晚》也陸續於各大校園及音樂祭演出。2月8日和15日台北、台中Legacy將引爆千禧世代的唱作能量。

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