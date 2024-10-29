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家寧爆卡到陰？狀態詭異早現端倪 「有體無魂」畫面曝光

家寧在個人頻道「秘月期POPOO」的首支影片中語無倫次、狀態詭異。（翻攝自YouTube）家寧在個人頻道「秘月期POPOO」的首支影片中語無倫次、狀態詭異。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber「眾量級」26日雙雙對外證實分手，家寧也開設個人頻道「秘月期POPOO」，不過她在首支影片中語無倫次、狀態詭異，不自然的言行舉止遭外界質疑恐是上了心靈課程而「誤入邪教卡到陰」。其實，家寧早在今年3月的生日影片中就表現出一種「傳教感」，不斷洗腦「接納自己」的論點更讓網友們驚言：「毛骨悚然！」

「眾量級CROWD」頻道在家寧3月生日之際釋出的影片中，可見她自坐上車後就開始滔滔不絕、重複講述自己寫下的滿滿演講稿，當中更提到「把很多黑暗面融入在她的生命裡」。不過，令人感到驚悚的是，家寧話鋒一轉直言朋友全都生了病，許多人因此不克出席生日派對，不過她卻脫口坦言自己覺得很開心。

家寧被挖出早在3月的慶生影片中就出現詭異舉止。（翻攝自YouTube）家寧被挖出早在3月的慶生影片中就出現詭異舉止。（翻攝自YouTube）

至於開心的原因，家寧認為如此才有機會藉機去關心這些朋友，「你不知道他們人生發生的一些事情，原來他們沒有你想的那麼堅強。」她甚至在派對上進行一場演講，內容數度提及「擁抱完整的自己，今天的你們無論是怎麼樣，你們都要接納當下的自己」、「持續用你們的閃光點去照亮這個世界。」

家寧在此影片中的行為舉止，遭外界懷疑當時她已受「心靈課程」荼毒。（翻攝自YouTube）家寧在此影片中的行為舉止，遭外界懷疑當時她已受「心靈課程」荼毒。（翻攝自YouTube）

最後，家寧還當場送出「能量水晶石」要所有人愛自己、擁抱完整的自己，影片內容看似滿滿正能量，但網友們卻一面倒感到背脊發涼、毛骨悚然，「一直強調完整、完整、完整⋯⋯接受不完美的自己、讓自己變得更完整⋯⋯一直重複感覺就是在洗腦自己、催眠自己啊⋯」、「整個人無魂有體像卡到陰」、「還沒看完就覺得毛骨悚然」

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