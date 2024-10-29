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娛樂 日韓

《黑白大廚》名廚遭爆欠錢不還！贏高額獎金還裝傻 她駁：是毀謗

《黑白大廚》名廚李英淑遭爆欠錢不還。（翻攝自IG）《黑白大廚》名廚李英淑遭爆欠錢不還。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕爆紅韓綜《黑白大廚：料理階級大戰》佳評如潮，不料，今（29）日傳出「白廚師」李英淑爆債務爭議，指稱她在14年前借了1億韓元（約新台幣231萬）至今尚未還清，後來上節目拿到高額獎金也沒還錢，對此，她回應已還清債務，是「惡意毀謗」

綜合韓媒報導，李英淑遭指控在2010年向香菇協會的會長趙某借了1億韓元（約新台幣231萬），並承諾在2011年4月還款。後來趙某在2011年7月去世，他的兒子在整理遺物時發現借據，並向李英淑提起訴訟，但李英淑在2012年以沒錢為由拒絕還款，然而她2014年得到《韓食大賽2》的冠軍並獲得高額獎金，卻還是沒有償還債務，趙某的家人於2018年再度向李英淑追討債務但未果。

李英淑回應指控，稱債務已還清，將提告「惡意毀謗」。（翻攝自IG）李英淑回應指控，稱債務已還清，將提告「惡意毀謗」。（翻攝自IG）

趙某的家人表示，如今看到李英淑在《黑白大廚》上出現，且活躍各大節目，直呼「看了讓人心煩」。面對指控，李英淑回應稱目前借款已全部還清，對方的言論是「惡意毀謗」，將對此採取法律行動。

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