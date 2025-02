（影）YOASOBI「小巨蛋」搶票倒數！有望破16萬粉絲上線紀錄

〔記者鍾志均/台北報導〕日本人氣天團YOASOBI確定2025年2月前進小巨蛋,台北演唱會票券採「全場實名登記」抽選制,於11月1日正式起跑!

YOASOBI明年2月前進小巨蛋開唱。(好玩國際文化提供)

YOASOBI今年初才在Zepp New Taipei舉辦首場台北演唱會,當時狂吸約16萬人同時上線搶票,當時1秒完售,紀錄超驚人;之前亞洲巡迴消息釋出後,所有歌迷摩拳擦掌,有望再創新紀錄。

成軍5週年的YOASOBI於10月1日紀念日當天發表新歌《モノトーンMonotone》,該曲也是10月4日在日本上映的動畫電影《ふれる。Fureru。》主題曲,旋律朗朗上口,一聽就讓人印象深刻。

接下來,「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL」攝影展預計於2025年1月盛大開幕的「Ginza Sony Park」舉行。

此外,YOASOBI將於10月26日起,在東京和大阪舉行首次單獨巨蛋公演,12月開始將陸續前往首爾、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等7個城市,總計14場亞洲巡迴演唱會,詳情可上「好玩專賣店」官方臉書社群。

