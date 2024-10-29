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娛樂 日韓

（影）YOASOBI「小巨蛋」搶票倒數！有望破16萬粉絲上線紀錄

〔記者鍾志均／台北報導〕日本人氣天團YOASOBI確定2025年2月前進小巨蛋，台北演唱會票券採「全場實名登記」抽選制，於11月1日正式起跑！

YOASOBI明年2月前進小巨蛋開唱。（好玩國際文化提供）YOASOBI明年2月前進小巨蛋開唱。（好玩國際文化提供）

YOASOBI今年初才在Zepp New Taipei舉辦首場台北演唱會，當時狂吸約16萬人同時上線搶票，當時1秒完售，紀錄超驚人；之前亞洲巡迴消息釋出後，所有歌迷摩拳擦掌，有望再創新紀錄。

成軍5週年的YOASOBI於10月1日紀念日當天發表新歌《モノトーンMonotone》，該曲也是10月4日在日本上映的動畫電影《ふれる。Fureru。》主題曲，旋律朗朗上口，一聽就讓人印象深刻。

接下來，「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL」攝影展預計於2025年1月盛大開幕的「Ginza Sony Park」舉行。

此外，YOASOBI將於10月26日起，在東京和大阪舉行首次單獨巨蛋公演，12月開始將陸續前往首爾、香港、曼谷、台北、上海、新加坡、雅加達等7個城市，總計14場亞洲巡迴演唱會，詳情可上「好玩專賣店」官方臉書社群。

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