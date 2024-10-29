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娛樂 日韓

NBA日球星河村勇輝秘戀偶像練習生 高中戀情發展至今

NBA日本籃球選手河村勇輝（左）和YouTuber中森美琴從高中開始談戀愛。（本報合成圖，翻攝自IG）NBA日本籃球選手河村勇輝（左）和YouTuber中森美琴從高中開始談戀愛。（本報合成圖，翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本史上第4位登上美國NBA的籃球選手河村勇輝，去年10月被拍到載著神祕女性在超市採買用品後，兩人回到女方家過夜。原來該女就是參加過偶像選秀節目的YouTuber中森美琴，而且兩人從高中就開始談戀愛，讓球迷直呼甜蜜。

23歲的河村勇輝目前在NBA曼斐斯灰熊隊效力。（翻攝自IG）23歲的河村勇輝目前在NBA曼斐斯灰熊隊效力。（翻攝自IG）

23歲的河村勇輝目前在NBA曼斐斯灰熊隊效力，中森美琴則參加偶像選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》並努力載星途上嶄露頭角。兩人雖從高中就開始交往，但鍾森琴美為追求夢想並未跟隨河村勇輝赴美，而是決定留在日本為自己的偶像夢堅持。

中森美琴雖然參加偶像選秀節目失利，但仍然繼續朝偶像之路前進。（翻攝自IG）中森美琴雖然參加偶像選秀節目失利，但仍然繼續朝偶像之路前進。（翻攝自IG）

根據《FRIDAY》報導，河村勇輝和中森美琴高中時就談起校園戀愛，大學時期河村勇輝到關東讀大學；中森美琴則簽進東京的經紀公司，但兩人戀情並未因此結束，反而更加穩定、甜蜜。

去年中森美琴和雙胞胎妹妹中森琴音參加《PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS》，雖然兩人落選但她們決定轉戰YouTube頻道，每週上傳2支影片，並沒有放棄當偶像。

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