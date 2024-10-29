與日本男主播遊青森 段慧琳開跳「睡魔舞」

〔記者林欣穎／台北報導〕藝人段慧琳主持外景節目屆滿15年，她以《Go Go Taiwan》全台走透透，也常飛往日本，對日本旅遊脈動相當熟悉，台北直飛青森的航班於10/29重啟，她就立刻曬出她與男主播木邨將太同遊青森的照片，並分享第一手旅遊資訊。段慧琳表示：「原本2020年就有機會和木邨主播合作，結果疫情攪局。沒想到過了四年，這個機緣還在，表示我們緣份真的很深！」

段慧琳（右）與男主播木邨將太同遊青森。（民視提供）

木邨將太是ABA青森朝日放送電視台的主播，也是日本知名的鐵道愛好者，而段慧琳曾出版過兩本鐵道旅遊書，兩個人巧合地都是鐵道迷，因此這次跨國合作，彼此都很興奮。

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一見面，段慧琳就送上自己的兩本鐵道著作，並準備了象徵祝福的紀念車票「永保安康」與「加祿康樂」給木邨將太，讓木邨將太開心又感動。而木邨將太也善盡地主之誼，帶段慧琳搭乘具有悠閒風情的青森鐵道，造訪擁有1200年歷史的淺蟲溫泉，還帶她前往當地的「帆立貝祭典」體驗釣扇貝、狂嗑各種帆立貝美食。

木邨將太也推薦段慧琳入住附設有「睡魔餐廳」的高檔溫泉飯店，並一起大跳睡魔舞。段慧琳表示：「青森的夏日睡魔祭相當有名，這次雖然在秋天造訪，沒能參與到夏日祭典，但溫泉飯店裡面有睡魔舞、搖滾三味線的演出，很熱鬧也很豐富，讓我覺得很熱血沸騰！而且跳睡魔舞爆炸累，即便平常有健身跑步，還是會跳到上氣不接下氣。」不過她也說，她入住的飯店就在海景第一排，陽台正對著海中小島「湯之島」，泡完溫泉，隔天依然活力十足。

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