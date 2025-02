曾博恩「感謝中國」遭炎上！呱吉貼「逐字稿」相挺：我認為他說的很好

呱吉挺博恩。(翻攝自YT、臉書)

〔記者林欣穎/台北報導〕Youtuber圈盛事第六屆走鐘獎上周圓滿落幕,其中曾博恩拿下「哈哈哈哈獎」,講得獎感言時突喊「感謝中國」、「好害怕兩岸和平」等正負評價兩極,而走鐘獎主辦呱吉則在臉書發文針對曾博恩感言提出看法。

呱吉認為這段兩分鐘的談話,是這次走鐘獎最有高度的得獎感言,「他(博恩)想講的是共機繞台的荒唐和台海戰爭是一場真實的悲劇。」並指出感謝中國為反諷句型,「點出的是中國帶走了台灣許多優秀的藝術家和創作者的悲哀事實。同時自謙得獎的自己實力不足,才能有機會發光發熱。現場看表演的人應該都能明白這段話是反面解讀的意思。」

請繼續往下閱讀...

至於曾博恩提到「台海戰爭是我們共同的悲劇」,也是台人要面對的現實,「讓大家對於戰爭有足夠的認識,不就是我們應該要做的事嗎?但除了惶恐,我們也只能坦然面對,我們只能把悲劇化作喜劇,讓大家能正面這個危機好好地活下去。」呱吉表示:「帶給大家歡笑是我們所有創作者的工作與責任,我認為他說的很好。」並在文內貼上博恩得獎感言的逐字稿。

博恩得獎感言全文:

我前四年入圍了四次,然後每次都槓龜,這是我第一次得到走鐘獎。非常開心。

前幾年感覺就像共機繞台的時候,你每次都覺得「喔!是這一次嗎?是這一次嗎?」

「啊!有時候白緊張一場。」

所以很開心得到第一座走鐘獎,但這個不是我個人的努力,就想要首先感謝我的爸媽還有老婆。因為去年是第一次有Stannd Up Comedy登上小巨蛋,所以感謝他們幫我分擔了很多的家務事,照顧小孩。

那台海戰爭這個主題,這麼的敏感,可以得到哈哈哈哈獎,我也覺得就是要感謝中國。

對!謝謝,謝謝你們不遺餘力的關心我們,關心我們的領空啊,拿走一些藝人啊,對,一直源源不絕的給我們靈感,來創作,對,好害怕兩岸和平。

好啦玩笑話擺一邊。

我覺得這個哈哈哈哈獎,其實台海戰爭是我們共同的一個悲劇,但是把它化成喜劇的形式。如果想到今天在場的所有創作者,其實都在做同樣的事情。

大家仔細想一想那個烙賽獎,每個入圍者都是。剛才黃小潔講的故事,每個人都挺過了多少生活中大大小小的悲劇,把它轉化成歡笑,帶給各位。

所以我這邊想要shout out 跟我的喜劇演員同行,還有薩泰爾的員工,還有在座所有的創作者。不要忘記,大家的初衷是要帶給更多人歡笑的。

不要讓網路上的酸民誤導你,讓你覺得你在做沒有意義的事情,keep your head down but keep your head up(保持謙卑也保持樂觀)。繼續努力,謝謝大家。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法