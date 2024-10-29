曾博恩「感謝中國」遭炎上！呱吉貼「逐字稿」相挺：我認為他說的很好

呱吉挺博恩。（翻攝自YT、臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕Youtuber圈盛事第六屆走鐘獎上周圓滿落幕，其中曾博恩拿下「哈哈哈哈獎」，講得獎感言時突喊「感謝中國」、「好害怕兩岸和平」等正負評價兩極，而走鐘獎主辦呱吉則在臉書發文針對曾博恩感言提出看法。

呱吉認為這段兩分鐘的談話，是這次走鐘獎最有高度的得獎感言，「他（博恩）想講的是共機繞台的荒唐和台海戰爭是一場真實的悲劇。」並指出感謝中國為反諷句型，「點出的是中國帶走了台灣許多優秀的藝術家和創作者的悲哀事實。同時自謙得獎的自己實力不足，才能有機會發光發熱。現場看表演的人應該都能明白這段話是反面解讀的意思。」

請繼續往下閱讀...

至於曾博恩提到「台海戰爭是我們共同的悲劇」，也是台人要面對的現實，「讓大家對於戰爭有足夠的認識，不就是我們應該要做的事嗎？但除了惶恐，我們也只能坦然面對，我們只能把悲劇化作喜劇，讓大家能正面這個危機好好地活下去。」呱吉表示：「帶給大家歡笑是我們所有創作者的工作與責任，我認為他說的很好。」並在文內貼上博恩得獎感言的逐字稿。

博恩得獎感言全文：

我前四年入圍了四次，然後每次都槓龜，這是我第一次得到走鐘獎。非常開心。

前幾年感覺就像共機繞台的時候，你每次都覺得「喔！是這一次嗎？是這一次嗎？」

「啊！有時候白緊張一場。」

所以很開心得到第一座走鐘獎，但這個不是我個人的努力，就想要首先感謝我的爸媽還有老婆。因為去年是第一次有Stannd Up Comedy登上小巨蛋，所以感謝他們幫我分擔了很多的家務事，照顧小孩。

那台海戰爭這個主題，這麼的敏感，可以得到哈哈哈哈獎，我也覺得就是要感謝中國。

對！謝謝，謝謝你們不遺餘力的關心我們，關心我們的領空啊，拿走一些藝人啊，對，一直源源不絕的給我們靈感，來創作，對，好害怕兩岸和平。

好啦玩笑話擺一邊。

我覺得這個哈哈哈哈獎，其實台海戰爭是我們共同的一個悲劇，但是把它化成喜劇的形式。如果想到今天在場的所有創作者，其實都在做同樣的事情。

大家仔細想一想那個烙賽獎，每個入圍者都是。剛才黃小潔講的故事，每個人都挺過了多少生活中大大小小的悲劇，把它轉化成歡笑，帶給各位。

所以我這邊想要shout out 跟我的喜劇演員同行，還有薩泰爾的員工，還有在座所有的創作者。不要忘記，大家的初衷是要帶給更多人歡笑的。

不要讓網路上的酸民誤導你，讓你覺得你在做沒有意義的事情，keep your head down but keep your head up（保持謙卑也保持樂觀）。繼續努力，謝謝大家。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法