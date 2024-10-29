許瑋甯昔拍《紅衣小女孩》走不出！認了求助「心靈療法」

許瑋甯擔任愛心大使，提到自己的勇敢金句是面對害怕。（記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕許瑋甯靠夯劇《不夠善良的我們》連莊獲金鐘迷你劇戲后，今（29）擔任心路基金會愛心大使為重度障礙孩童發聲，提到自己的勇敢金句是「勇敢不是不害怕，而是知道害怕還是繼續走下去。」近日ＹＴＲ家寧爆參加心靈課程疑入邪教，對此，許瑋甯坦言曾走不出角色，尋求心靈療法幫助自己。

許瑋甯過去曾困於角色，尋求心靈療法。（記者胡舜翔攝）

許瑋甯被問到心中的害怕，表示：「人生如果沒有經歷的未知，它就會是一件害怕的事情，學習也好、挑戰也好，碰到角色不貼合、沒有遇到角色，沒有成為角色，現在觀眾眼睛很利，相對功課越做越多，就會害怕卻步，勇敢就是會忘記膽怯。勇敢往前走。」她說早前演出的《她和她的她》、《誰是被害者》、《不夠善良的我們》角色都較為沈重，希望之後有不同類型的嘗試，被拱演出渣女，她笑說想嘗試喜劇「不用負責任」的角色，也不擔心輕喜劇角色難獲評審共鳴，「好玩比較重要。」

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許瑋甯二度封后後希望嘗試「不負責任」的角色。（記者胡舜翔攝）

近來心靈課程話題延燒，許瑋甯認為專業演員應該會找到方法調適情緒，她也認過去拍《紅衣小女孩》、《目擊者》後一度走不出角色，「需要找心靈療法幫自己，精油、花精課程，也找諮詢師聊過兩次，如果心裡受不了壓力，任何方法但凡能幫助自己都應該去，就像感冒看耳鼻喉科一樣。」不過她強調過程不像邪教，是一對一的壓力排解，直呼自己很「Ｉ」，沒辦法跟大家一起。

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