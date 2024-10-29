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娛樂 最新消息

Rosé《APT.》風波頻傳！馬來西亞政府狠批：傳播西方不良行為

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK成員ROSÉ攜手「Bruno Mars」火星人布魯諾推出新歌《APT.》，在全球掀起洗腦風潮，不過近日卻風波頻傳，先是傳出抄襲嫌疑，接著又因旋律洗腦、中毒性強，怕影響到11月的韓國高考，因此被封為「高考禁曲」，如今再爆馬來西亞政府大力批評「傳播西方不良行為」。

Rosé新歌《APT.》遭馬來西亞官方認為對小孩有不良影響。（翻攝自YouTube）Rosé新歌《APT.》遭馬來西亞官方認為對小孩有不良影響。（翻攝自YouTube）

近期傳出馬來西亞公共衛生部門的「Public Health Malaysia」官方粉專發文抨擊《APT.》，認為是在鼓勵傳播西方的不良文化，並指歌詞中的觀念與傳統東方價值觀相悖，例如Rosé唱道：「親親臉，親親臉，透過訊息傳給你，但我想真的親親你」，BrunoMars則唱道：「把這公寓變成派對天堂，我要無限暢飲，跳到瘋狂，徹夜狂歡不停」等，被認為可能會對年輕聽眾產生負面影響。

該粉專表示，父母和教育工作者應關注流行文化中的西方影響，教育孩子理解和判別、過濾這些觀念。

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