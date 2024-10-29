汪建民病逝留千萬債務 許聖梅曝「女友Joan扛債」差點想不開

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕汪建民因肺腺癌四期不幸在7日病逝，享年56歲，告別式已於13日在二殯舉行；他生前曾坦承自己欠債千萬，如今他離世，資深媒體人許聖梅透露，債務可能將由他交往8年女友的Joan來扛。

汪建民。（資料照）

許聖梅在節目《命運好好玩》指出，汪建民的告別式已於13日圓滿舉行，家屬卻婉謝不收奠儀，原因是他生前曾欠下近2千萬的債款，有些債主仍急著要他還款，若是家屬收下奠儀恐會面臨債主施壓。

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此外，許聖梅透露，汪建民與Joan是在拍戲時認識，而Joan只是一名在醫院工作的普通上班族，並非什麼有錢的女金主。兩人交往過程中，因為汪建民要照顧母親加上債務問題，身邊有些好友都跑了。然而，Joan不僅不離不棄、更做了保人「所以這真的是一個真愛，甚至這當中，債務怎麼樣去處理，Joan都幫了很大的忙」。

許聖梅坦言，在汪建民癌末消息出來後，已經有部分債主找上Joan，「因為他知道建民哥現在病重，反正你是保人，我就找你。」她揭露，Joan曾說，因為照顧汪建民加上承受債主的壓力，讓「她一度有一點點想不開」，所幸之後轉念想到自己還有家人要照顧，必須堅強地活下去。

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