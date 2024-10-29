周杰倫狂粉掏「高雄小宅換搖滾區6張票」 霸氣喊：房子再買到處有！

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫12月將在台北大巨蛋舉辦「嘉年華」演唱會，日前開賣近15萬張票券，5分鐘內全數售罄，讓不少粉絲瘋狂敲碗求加場，網路上出現許多人討票。其中，有一位高雄屋主竟然在臉書社團發文，希望「以屋換6張搖滾區門票」，超狂舉動引起熱議。

周杰倫將回到台北舉辦「嘉年華」巡演。（杰威爾提供）

有1名周杰倫的粉絲在臉書社團「周杰倫演唱會2023門票買賣平台-TICCKETBUYNOW.COM」發文換票，指定周杰倫2024年演唱會門票，限定日期及座位區第一排連號6張，交換的是高雄楠梓區小房子1戶，強調「可驗房屋權狀」、「非詐騙」。

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貼文曝光後，立刻掀起討論，網友紛紛留言，「難的是連號而不是房子」、「有錢就是任性」、「版主拿房子出來要求6張門票連號，代表他一次要滿足6位的夢想，夢想值不值得只有當事人自己知道」。

然而，也有網友看不下去，狠酸「沒有看真的不會死」。對此，原PO則反嗆「沒有看不會死，會有遺憾，請勿達成自己的慾望，卻勸說別人達成夢想。」他強調，「房子再買到處有，演唱會未必會有。」

粉絲打算用1戶楠梓房子交換6連號的周杰倫演唱會門票。（翻攝自臉書）

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