《不熙娣》班底整形出事了！自爆「嘴歪顏面神經失調」嚇壞

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《小姐不熙娣》節目班底菲比，向來不避諱談論自己「整形」的歷程，她近日分享最新改造，堪稱「菲比8.0」，坦言此次調整比以往都來得更大，不料一度顏面神經失調。對此，她在節目中嘴歪一邊、露出僵硬笑容的片段內容，也隨之曝光。

菲比透露整形導致自己一度顏面神經失調。（翻攝自YT）

菲比近日以「全新面貌」回歸節目，主持人派翠克對此開玩笑說，是不是有新班底。菲比則大方坦承，自己現在是8.0狀態。她提到，過去自己整形大多屬於微調，但這回大幅度的改變是因為想要招財，所以告訴醫生，希望可以有「貴婦鼻子」。

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菲比透露，這次整形讓她一度面臨顏面神經失調的困擾，笑的時候會無法露出牙齒，人中的部位會有疼痛感，且會有電到的感覺，讓來賓不禁猜測是否傷到神經，雖然狀況已經恢復不少，但是目前笑起來嘴巴還是有點歪。這次的經歷讓菲比直呼「我嚇掛了」，同時體會到整形帶來的潛在風險，因此決定不再進行進一步的手術，「目前為止就是不會再動了。」

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