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拍片揭心靈課洗腦挨轟「蹭家寧熱度」 愛莉莎莎回應了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」成員家寧近日宣布開新頻道，同時上傳新片，許多網友看完後直呼超毛，更挖出她曾經參加心靈成長課一事，掀起討論。對此，網紅愛莉莎莎和福爾思庭昨（28日）突然上傳新片，分享過往參加心靈成長課的經驗，並揭開課程中隱藏的洗腦風險，然而此舉讓部分網友認為她們是在「蹭熱度」，愛莉莎莎為此回應了。

網紅愛莉莎莎（左）和福爾思庭拍攝新片，揭「心靈課程」神秘面紗卻遭炎上。（翻攝自YouTube）網紅愛莉莎莎（左）和福爾思庭拍攝新片，揭「心靈課程」神秘面紗卻遭炎上。（翻攝自YouTube）

愛莉莎莎過去有諸多爭議，被網友封為「炎上系網紅」，如今找來福爾思庭拍片談心靈課程。她指出，這類身心靈課程多偏向心靈成長類型，並非單純宗教或瑜伽冥想，福爾思庭則說，當初在朋友推薦下加入該課程，「課程分成三階段，每階段皆需繳費，但參加到第三階段後明顯感到被洗腦。」

福爾思庭還說，第三階段學員開始被要求拉人加入，「每周每組至少要有一人進來才算成功」，未成功則被認為人際關係不佳，甚至有人還會借錢參加課程。

雖然該片內容豐富且完整，但上傳時機敏感，遭網友痛批，「又是在跟風」、「蹭熱度」、「不愧是流量鬼才」。對此，愛莉莎莎回應，「我知道大家在什麼時間想要看什麼」、「我自己有經驗的事為什麼不能分享，要分享當然在有人看的時候分享啊」，並透露「本片收益都會捐給尼泊爾貧苦學生機構」。

愛莉莎莎回應網友批她「蹭熱度」一事。（翻攝自YouTube）愛莉莎莎回應網友批她「蹭熱度」一事。（翻攝自YouTube）

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