舞台已搭遇颱風逼近 五月天「一路向東」公益演唱宣告延期

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天領軍的「2024 Just Love It一路向東」公益演唱會，原定11月1、2、3日從高雄唱到花蓮，無奈康芮颱風逼近，為了安全起見，今（29日）宣告演出延期。

原本五月天將與相信音樂劉若英、蘇慧倫、告五人、Energy、丁噹、宇宙人、GX「鼓鼓」呂思緯及蕭秉治、家家、白安、麋先生、法蘭、BOOM！怪物星人、黃霆睿用歌聲傳達愛，幫助花蓮地震災後振興，無奈遇上颱風逼近，宣告延期。

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五月天一路向東演唱會宣告延期。（翻攝自臉書）

相信音樂發文公告：「你的愛就像彩虹，雨後的天空，好事，值得多點時間等待。因康芮颱風來襲，防災防害永遠是我們的第一考量：為確保共襄盛舉的觀眾與台前幕後工作及演出人員之安全，經審慎評估後決定延期舉辦「一路向東」三場演出，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」

另提到：「相信音樂暨所有歌手在此謹向所有一路熱心參與的朋友致歉，造成不便敬請見諒，也請好好注意防颱與安全。」並和歌迷約定：「我們都要好好的，勾勾手，蓋手印，期待一路向東再出發，一定要相愛相聚。」

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