K小姐指控被性侵 黃子佼獲判不起訴原因曝光

黃子佼今年4月間，被一名K小姐控訴，18年前以拍藝術照為由，騙她到私宅性侵，上個月被依罪嫌不足獲判不起訴。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼深陷多起官司案，其中遭「K小姐」指控曾在2006年以拍藝術照為由被他性侵得逞，台北地檢署經調查後以罪證不足，在上個月11日給予黃子佼不起訴處分。

事情源起K小姐發文指控還是大學新生時參加黃子佼節目而相識，隔年他藉舉辦攝影展名義約她到住處拍泳裝照，期間要K小姐解開上衣為藝術犧牲，沒想到一脫衣，黃子佼性侵得逞，K小姐從此陷入嚴重憂鬱。

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無奈因證據不足，黃子佼獲不起訴處分，根據曝光處分書，檢察官在黃子佼持有未成年性影像隨身碟中，沒有發現符合K小姐描述情境的可疑影像，最重要的，K小姐偵訊時說法反覆，先說脫掉泳衣沒多久就被性侵，又說有可能沒有遮掩重要部位被拍攝。

此外，K小姐指稱遭性侵後陷入嚴重憂鬱，檢方調查她從2006年至2019年皆無到婦產科就診或健保醫療紀錄，最後才判黃子佼不起訴處分。

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