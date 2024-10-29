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邵庭2度激喊 「我沒有推廣心靈課程」

「電商女帝」邵庭。（翻攝自邵庭臉書）「電商女帝」邵庭。（翻攝自邵庭臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅「眾量級」家寧與男友Andy分手，各自創新頻道，家寧「秘月期POPOO」上架首支影片吸引逾132萬人次瀏覽，但多數網友認為家寧表現與說話方式怪怪的，懷疑她上心靈課程根本是邪教。

以「宅男女神」封號進入演藝圈，後來多了「電商女帝」美名的藝人邵庭，今（29）日凌晨1時左右在臉書發文，堅定告訴粉絲網友：「我沒有要來推廣什麼心靈課程。」

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發文中，邵庭坦言開始越來越少發長文，她說：「以前每天都在自拍，自拍漂亮照片發文，現在手機裡面都只有貓狗照片，還有工作的內容跟工作截圖，哪裡來的美照啦！」

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邵庭表示，記得以前什麼都敢說，動不動就在網路上跟酸民們吵架，覺得自己就是直接直率，現在回頭看真的覺得自己是瘋子，現在不常發文分享自己的想法觀點，其實內心平靜很多，「慢慢修心的這幾年，學會用理解各種不同的看法，更覺得沒有必要爭論些什麼，也就比較少發文評論一些事情了。」

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最後，邵庭認為分享自己現在的內心狀態給大家，主要是要一起成長，接著忽然脫口：「寫到這邊覺得不太對勁，我沒有要來推廣什麼心靈課程喔！！！我沒有！！！」

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