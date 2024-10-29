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粉絲淪詐騙人頭帳戶被起訴 謝承均發聲「做自己」

本土劇一哥謝承均。（翻攝自謝承均臉書）本土劇一哥謝承均。（翻攝自謝承均臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕本土劇男星謝承均因主演《意難忘》、《家和萬事興》、《牽手》、《世間情》等電視劇擄獲一票死忠婆婆媽媽，最近陷入一件烏龍事件，讓人啼笑皆非。

相關新聞：與男星謝承均談戀愛？熟女遇詐出借帳戶 法官抽絲剝繭判無罪

一名46歲邱姓女子是謝承均粉絲，日前透過LINE與詐騙集團假冒的謝承均「談戀愛」，進而交付郵局帳號與密碼，後來帳號淪為詐騙帳戶被起訴。

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一審法官認為，邱女自認與謝有情感互動往來基礎而受騙，難以認定有詐欺取財及洗錢犯意，判她無罪，而這事也躍上新聞版面。

今（29）日凌晨1時左右，謝承均在臉書發文，他沒提及深陷這起烏龍事件，今年52歲的他坦言如果這個年紀，還在搔首弄姿，還在裝模作樣，還在假鬼假怪，就太對不起自己了！

相關新聞：謝承均孝親紅包「厚到分2包」 自招這點比錢更重要

透過發文，謝承均希望大家在屬於自己的年代，不要被網路影響，不要被自以為是的被那些傻B牽著鼻子走，「勇敢、頭腦清楚的做自己！」似在呼應這起烏龍糾紛。

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