苦學唱歌3年 金泰梨變身國劇天才

金泰梨在《正年》有精湛演出。（資料照，Disney+提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕34歲韓星金泰梨接演tvN新劇《正年》飾演天才國劇少女，更以帥氣短髮開口獻唱，韓媒爆料她為此事先學了3年國劇，果然表現大獲好評。

金泰梨出道10年，主演電視劇《陽光先生》、《二十五，二十一》、《惡鬼》叫好又叫座，正熱播《正年》也不例外，讓她成為當紅炸子雞。為了詮釋《正年》天才國劇少女，據悉金泰梨早在3年前開始苦練。

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《正年》描述南韓「梅蘭國劇團」故事，地位類似日本「寶塚歌舞劇團」。（資料照，Disney+提供）

受訪時，金泰梨表示下定決心拍攝這部戲後，從聲樂課開始練唱，並接受很長一段時間訓練，據悉為求發音準確，她甚至拜師學藝。

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《正年》描述南韓「梅蘭國劇團」故事，地位類似日本「寶塚歌舞劇團」，由《衣袖紅鑲邊》導演鄭智仁執導，啟用全女演員陣容。

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