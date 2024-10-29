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娛樂 最新消息

啦啦隊女神爆「11公分瘤纏身」！遭誤診半年沈重吐病情

〔記者邱奕欽／台北報導〕「中信兄弟」啦啦隊女神陳波波擁有天使臉孔、三圍32C、23、34魔鬼身材，坐擁超高人氣的她也時常透過社群與粉絲們互動。沒想到，陳波波近日鬆口透露自己的肚中有顆11公分的瘤，更坦言心情為此感到不小壓力，讓她無奈嘆：「大家以後不要再笑我肚子很大。」

陳波波近日求診發現肚子內有顆11公分大的瘤。（翻攝自IG）陳波波近日求診發現肚子內有顆11公分大的瘤。（翻攝自IG）

陳波波過往因經常跑廁所而被外界開玩笑，豈料卻是身體出現了狀況，她昨（28日）曬出一張在診間內拍攝的超音波畫面，並透露經檢查後發現肚子裡有顆11公分的瘤。她憶述以往赴一般的診所就醫，當時醫師也告知沒有異狀，導致病情被延誤了半年以上。

由於目前尚未做詳細檢查，詳情暫時無法對外說明，但陳波波表示已安排進行「MRI」磁振造影，只不過一等就要等到12月，如此遭遇讓她無力表示：「等到12月也太久了吧...我想這兩週手術解決掉欸。」言談之中滿是對病情的擔憂，她也沈重向外界喊話：「大家以後不要再笑我肚子很大，很愛在球賽跑廁所ㄌ。」

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