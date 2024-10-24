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娛樂 最新消息

王陽明岳母火辣身材全都露！「超高衩禮服險走光」吳翔震當場看傻

台灣世界旗袍文化推展聯合會總管理處執行長林品君（左起）、蔡麗娜和吳翔震相見歡。（台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）台灣世界旗袍文化推展聯合會總管理處執行長林品君（左起）、蔡麗娜和吳翔震相見歡。（台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕王陽明岳母蔡麗娜昨晚擔任2024世界旗袍皇后國際大賽評審，今年70歲的她身材火辣，不輸女兒蔡詩芸，無論在台灣或是在澳洲老家，走在路上的「回頭率」甚高，昨晚她擔任2024世界旗袍皇后國際大賽評審，成為目光焦點，她昨出席活動身穿Alessandra Rich開前高衩亮片禮服，相當性感，還差點走光，讓晚會嘉賓吳翔震當場看傻。

蔡麗娜（左）、吳翔震出席世界旗袍皇后國際大賽，分別擔任評審和嘉賓。（台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）蔡麗娜（左）、吳翔震出席世界旗袍皇后國際大賽，分別擔任評審和嘉賓。（台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）

吳翔震因為經紀人李韶明是蔡麗娜的好友，昨天下午先到蔡麗娜家接她，準備一起去會場，吳翔震一見到盛裝的蔡麗娜忍不住驚歎：「Irina姐姐，妳實在太美了，我都不好意思直視。」

2人上了保母車，蔡麗娜才發現禮服開前高衩處竟然穿幫，由於時間緊迫，大會等著她領頭進場才能開始，她立刻從車庫衝上樓拿安全褲，未料越急越找不到，外傭跟她說：「太太，只有長的緊身褲。」蔡麗娜立刻拿剪刀自製安全褲，雖然剪不整齊，至少安全。

蔡麗娜擔任世界旗袍皇后國際大賽總決賽評審。（台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）蔡麗娜擔任世界旗袍皇后國際大賽總決賽評審。（台灣世界旗袍文化推展聯合會提供）

蔡麗娜解釋一早帶寵物小倉鼠吃了醫生給的胃藥，竟然七孔流血，後來醫生又說是肺癌，她驚呼：「天啊，不必照X光片就診斷是肺癌，折騰了老半天，牠還是沒呼吸，送走牠後，我的妝髮團隊又遲到20分鐘，所以時間才會如此緊迫。」

吳翔震則說：「我先是被Irina姐姐的美驚豔到，然後她自剪不整齊的安全褲，再聽到她一早送小倉鼠歸西，她真是我心目中充滿戲劇化的女神。」

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