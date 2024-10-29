《未來少女》babyMINT挑戰海盜船癢癢的 玩擎天飛梭大爆哭

babyMINT到遊樂園拍攝團綜，過程有笑有淚。（華研提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕《未來少女》獲得金鐘獎最佳綜藝節目，多組從節目裡脫穎而出的女團也開始在演藝圈努力打拚希望闖出成績，babyMINT前兩個月推出單曲《BOOOOOORING》之後，除了進行幾場校園演出，也錄製團綜讓粉絲看到他們可愛的一面。

babyMINT挑戰刺激設施，心跳加速。（華研提供）

babyMINT前往知名遊樂園拍攝團綜，在搭乘小火車前往錄影現場時，栩栩突然哭出來，原來她突然覺得很害怕，粼粼說：「很可愛但又很好笑。」

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這次babyMINT一連挑戰了海盜船、擎天飛梭、衝瘋飛車、G5等刺激的遊樂設施，但品妡和栩栩兩人卻在玩完擎天飛梭後大爆哭，栩栩心跳超快，覺得想到都還在抖，她說：「還好我旁邊有品妡，我自己上去的話應該會直接暈過去。」

babyMINT到遊樂園拍攝團綜，充滿趣味。（華研提供）

被問到覺得最困難的一關，粼粼、熙妍、Vikky都選擇了海盜船，因為節目組規定坐的時候不能露出任何表情，粼粼說玩海盜船會一直讓她覺得癢癢的很想笑，Vikky則說：「我是一個沒事都會笑的人，這個環節真的超級難！」

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