福原愛「假鬼假怪」上癮！扯出憂慮江宏傑和米可白「再婚」

福原愛近期頻頻為了萬聖節變裝。（翻攝自小紅書）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕正當江宏傑忙著為電影新片《乒乓男孩》宣傳，前妻福原愛則是「假鬼假怪」上癮！光是為了萬聖節就在社群分享過3組不同變裝造型，最新一組扮成帶傷的愛麗絲，不惜讓臉上「破相」。

而福原愛的熱衷變裝，也登上日本網路媒體《AERA dot.》，並稱福原愛已「徹底成為中國網紅」，報導指出福原愛今年以來已多次在中國社群媒廣泛曝光吸引網友注意，利用她流利的中文，展示了自己嘗試挑戰瑪丹娜舞蹈的影片，還有打網球，並秀出自己的時尚穿搭，另外也在銀座的一家高級中餐廳擔任「一日經理」，講解美食。

請繼續往下閱讀...

報導中還訪問到熟悉中國事務的作家廣瀨大介談福原愛、江宏傑的動態，但他似乎誤會了江宏傑前幾個月在《全員請上車》節目中和米可白還有許藍方的互動，多少有些節目效果，竟扯上江宏傑可能和米可白「再婚」。

福原愛萬聖節變裝上癮了。（翻攝自小紅書）

當時在節目裡，米可白選了江宏傑，江宏傑也回選了米可白「配對成功」，兩人互選彼此的原因，是因為都曾結過婚，報導中因而提到，很多人看好江宏傑和米可白「再婚」，並稱之前福原愛和江宏傑的婚姻以離婚收場，顯示跨國婚姻中價值觀存在很大差異。

不僅如此，日本媒體的報導裡，也把另外一次江宏傑與許藍方在節目裡挑戰要以「嘴對嘴夾球」的方式，把桌球夾進桶子裡面，意外親到的事件當真，作家廣瀨大介因此揣測福原愛對於江宏傑可能「再婚」，還有和女星的親密互動會有憂慮，指稱：「福原愛可能會擔心，看到江先生現在的行為，可能對家人的教育不利。」

日媒甚至誇張提到，由於江宏傑要養家人，他更想以「帥氣、有才華」來包裝自己，想凸顯自己什麼事情都能做。

《AERA dot.》也稱，福原愛因形象重挫，很難再出現在日本電視上，只能透過在中國的活動來尋找出路。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法