爆乳人妻疑似黃牛 周杰倫演唱會搶到198張票

周杰倫在台灣舉辦「嘉年華」大巨蛋演唱會。（杰威爾提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕許多人買不到周杰倫演唱會的門票，但是全台最大黃牛售票平台卻輕輕鬆鬆搶到一堆票。43歲劉男與33歲張女夫妻檔，疑似以非法程式搶票，昨（23）共搶到198張周杰倫大巨蛋演唱會門票，如今張女的社群帳號被挖出，竟是一名爆乳人妻。

遭逮的張姓女嫌，是一名爆乳人妻。（翻攝自臉書）

疑似黃牛夫妻躲藏在五星級飯店，仍被專案小組逮住，依涉嫌違反《文化創意產業發展法》等罪嫌送辦。

請繼續往下閱讀...

周杰倫睽違7年在台灣舉辦演唱會，一連舉行4場，從12月5～8日「嘉年華」演唱會昨日中午12點在售票系統開賣後，近15萬張票券不到5分鐘就被搶光。網路上黃牛票的價格最高喊到近30萬元，最低也要2萬多元。

張姓女嫌曬出參加國慶晚會去看江蕙表演照片。（翻攝自臉書）

如今張女的社群帳號被挖出，她經常炫耀自己和家人在國內外看演唱會的照片，包括aespa、ETIsland、鄧紫琪、ENERGY等。國慶晚會當天張女也帶著爸媽欣賞江蕙演出，還開心發文：「謝謝好友贊助4張票～能入場很開心，第三排是也真的很不錯。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法