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娛樂 最新消息

放棄搶購周杰倫大巨蛋門票 男大生急救路邊阿公暖舉曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫首度登上大巨蛋開唱，4場演唱會門票超難搶，昨天掀起台灣民眾的搶票熱潮，有名藥學系的學生在咖啡店搶票時，看到路旁老先生二度昏倒，最後決定捨棄搶票去救人，暖舉被網友推爆。

周杰倫的大巨蛋演唱會門票秒殺，粉絲一票難求。（杰威爾提供）周杰倫的大巨蛋演唱會門票秒殺，粉絲一票難求。（杰威爾提供）

有名唐姓學生昨在Thread發文，標題為「搶周杰倫票 or OHCA急救」，還原在咖啡廳準備搶周董門票時，看到一位老先生倒在雨中的車道，當下決定衝出去幫忙。

當時老先生口裡說沒事，表示要自己騎車去醫院洗腎，不料老先生爬起來後再次倒地，男大生表示：「第二次跌倒，我不知道他OHCA（心肺功能停止）了。」

隨後男大生趕緊打電話叫救護車，當第一批急救人員2分鐘趕到，見狀說：「那是假性呼吸，快叫EMT支援！」隨後就開始壓胸、上AED進行急救。

只是該名男大生當下為了救人，放棄準備要搶的演唱會門票，他說：「我很喜歡周杰倫，但我必須去幫助阿公。沒有票了，很遺憾。希望阿公能夠好好的。」見義勇為的暖舉感動許多人，網友紛紛回應：「好人一生平安」、「希望周董可以看到這一篇」。

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