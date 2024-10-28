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與家寧同課程？！他爆「Andy推薦」坦言：一道光射進我生命

網紅自爆Andy推薦他參加心靈課程。（翻攝自YT、Threads）網紅自爆Andy推薦他參加心靈課程。（翻攝自YT、Threads）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber家寧日前開設個人頻道「秘月期POPOO」，首支影片中的狀態引起熱議，遭眾多網友質疑她是上心靈課程誤入邪教。其中網紅「幣圈泉王-玉米泉王」今（28日）更發文自爆，曾花10萬報名同款課程，怎料推薦人竟是家寧前男友Andy。

相關新聞：家寧遭疑染邪教！前男友Andy社群33字發聲了

玉米泉王今（28）日發文表示，過去花費數十萬上過同款心靈課程。過去因為前女友的關係在夜店裡大哭，但遇到Andy安慰，並建議他可以參加課程，「他真的像一道光射進我的生命，雖然交集並不多。」但他後來經由另一名大咖網紅牽線。

Andy PO文表示考慮分享心靈課程自身想法（翻攝自Threads）Andy PO文表示考慮分享心靈課程自身想法（翻攝自Threads）

後續他在留言區解釋，自己上的並非家寧的「POP WORKSHOP」，而是性質類似的「ASK心動力」。如今，Andy發聲表示考慮拍攝對於心靈課程的看法，讓廣大網友懷疑內容是否與家寧近況有關。

由 @bird.caged 發佈
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