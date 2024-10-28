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娛樂 最新消息

《黑白大廚》當紅！《一村喜事》2.0 創台灣舞台劇「美食天花板」

岑永康（左二起）、羅美玲至曾國城主持的《全民星攻略》宣傳舞台劇《一村喜事》。（金星文創提供）岑永康（左二起）、羅美玲至曾國城主持的《全民星攻略》宣傳舞台劇《一村喜事》。（金星文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕岑永康、湯志偉、羅美玲、那祈、杜偉誠至《全明星攻略》宣傳舞台劇《一村喜事》2.0，該劇結合台灣特有的「辦桌美食」，成為近期的話題之作。岑永康身為劇中的「村長」，他邀請主持人曾國城參加《一村喜事》2.0，體會70年代的懷舊風味，曾國城當場答應，表示自己非常熱愛舞台劇，不只去喝喜酒，還可以客串端菜！

《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）

《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）

《一村喜事》是台灣少見的沉浸式美食實境舞台劇，劇情描述70年代的眷村村長嫁女兒歡喜又不捨的過程。由岑永康與湯志偉輪流飾演村長，羅美玲飾演村長夫人，觀眾除了可以看戲，還能夠品嚐總鋪師在旁邊烹煮的眷村美食辦桌，甚至包括超懷舊的大饅頭配豆腐乳，去年底演出時，就讓許多觀眾邊吃邊喊「就是這個味！」結合美食與舞台劇，成為國內舞台劇的美食天花板，好吃好看又好玩，掀起包桌搶票的熱潮。

《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）

《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）

王偉忠（左四）至《小明星大跟班》宣傳《一村喜事》，左起為歐漢聲、羅美玲、吳宗憲、岑永康、那祈、依依、蔣偉文。（金星文創提供）王偉忠（左四）至《小明星大跟班》宣傳《一村喜事》，左起為歐漢聲、羅美玲、吳宗憲、岑永康、那祈、依依、蔣偉文。（金星文創提供）

由韓國料理競賽節目《黑白大廚》掀起的這股美食節目風，也吹進綜藝節目，吳宗憲主持、歐漢聲代班的《小明星大跟班》，明（29日）播出的內容，恰巧就是南北美食爭霸戰，《一村喜事》監製王偉忠陪著演員岑永康、羅美玲、那祈進棚參加錄影，與依依、蔣偉文等人一同品嚐老菜脯雞湯、肉圓與豬腳，大飽口福。

《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）《一村喜事》演出劇照。（金星文創提供）

湯志偉（左五起）、杜偉誠至《型男大主廚》宣傳《一村喜事》。（金星文創提供）湯志偉（左五起）、杜偉誠至《型男大主廚》宣傳《一村喜事》。（金星文創提供）

長青美食節目《型男大主廚》，一樣由曾國城主持，日前播出的節目中，邀請《一村喜事》的湯志偉與飾演女婿的杜偉誠，杜偉誠是國內首屈一指的馬戲高手，當場後空翻進場，讓眾人看得目瞪口呆，原來《一村喜事》除了有眷村風味的美食可吃、有戲可以看，幾位飾演女婿的藝人們都是國內很傑出的特技藝人，會在現場露一手，保證讓來賓大開眼界。《一村喜事》2.0目前享有早鳥票優惠，購票請洽時藝多媒體或Opentix。

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