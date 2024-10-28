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娛樂 歐美

碧昂絲休士頓為賀錦麗造勢 怪人竟對女嬰狂吼

碧昂絲表態支持賀錦麗。（法新社）碧昂絲表態支持賀錦麗。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國大選如火如荼進行各式各樣造勢活動，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）獲得泰勒絲（Taylor Swift）、李奧納多（Leonardo DiCaprio）、莎拉·潔西卡·帕克（Sarah Jessica Parker）等人表態支持。日前賀錦麗與碧昂絲在休士頓合體造勢，竟有狂粉對著嬰兒車上的小女孩怒吼，震驚現場。

民主黨候選人賀錦麗（左）與碧昂絲合體。（法新社）民主黨候選人賀錦麗（左）與碧昂絲合體。（法新社）

上週五碧昂絲合體賀錦麗於休士頓殼牌能源體育場（Shell Energy Stadium）造勢，當時吸引3萬人前往參加，不過，卻有人在現場拍到一名女子突然抓狂。

當時小女孩的父親手持麥克風似乎正想發表演講，一名陌生女子突然對男子嬰兒車裡的孩子瘋狂咆嘯，且不斷步步逼近。緊張父親立刻把孩子從嬰兒車抱出來，慢慢向後退，另一名女子立刻站出來拿著標語牌推開情緒失控的怒吼女子，並以手勢請她停止叫罵行為。

休士頓有失控女子（左）向嬰兒車裡的小女孩怒吼。（翻攝自X）休士頓有失控女子（左）向嬰兒車裡的小女孩怒吼。（翻攝自X）

這段影片在社交媒體上瘋傳，並吸引數千萬點閱，網友抨擊該女子失控行為，並痛斥：「這讓我怒火中燒」，也有些粉絲質疑為何要帶孩子到這種集會場合。

碧昂絲除現身力挺賀錦麗之外，亦允許賀錦麗的競選團隊使用她的2016年熱門歌曲《自由》（Freedom）作為助陣曲目。

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