曾一腳踢飛成龍！ 74歲資深港星李麗麗罹癌去世
資深港星李麗麗傳出噩耗。（星島日報提供）
〔記者馮亦寧／台北報導〕戲劇圈又傳來遺憾消息。70年代邵氏女星李麗麗今（28）傳出因罹患癌症離世消息，資深媒體人汪曼玲證實，李麗麗昨日因癌症病逝，享壽75歲。
李麗麗曾經參加超過百部影集演出，汪曼玲今日透過社群表示：「今日又驚聞噩耗，傳出李麗麗於昨日因癌症病逝。」
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李麗麗曾當過女打仔，在戲裡一腳踢飛成龍。（星島日報提供）
李麗麗15歲就出道，年輕時以「女打仔」身分在邵氏出道，成名作為《游俠兒》。她也曾經在《師弟出馬》當中飾演腿上功夫了得的女俠，還在劇中將成龍踢到飛起來。李麗麗第一部電視劇《白髮魔女傳》紅遍亞州，接著變密集參與電視劇演出，作品超過百部。
2020年李麗麗感到自己年紀變大，因此動念退休，結束了超過58年的演藝人生。在這段期間她曾演過三姑六婆、鄰居、親戚、媽媽，她從不介意自己的角色大小，這種精神也獲得許多同業尊敬。
李麗麗朋友透露，數年前李麗麗就已經發現自己肺部有陰影，但沒有作後續追蹤，近期發現癌症擴散，入院約1個月就撒手人寰。
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