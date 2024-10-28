李珠珢神隱多時終於露面！變身「金髮辣妹」電暈網

李珠珢神隱許久終於更新近況。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓職棒起亞虎啦啦隊女神李珠珢憑藉AI級美貌及姣好身材，在台、韓兩地都深受大批球迷喜愛，許久未在IG露面的她，昨（27）終於更新近況，可見她染了新髮色，變身成金髮辣妹，一改過去清新甜妹的形象。

李珠珢終於在昨日更新近況，於IG限時動態曬出超近自拍照，只見她套上濾鏡，露出俏皮表情賣萌，原先的一頭黑髮被染成金色，新造型讓她看起來成熟不少。李珠珢也在文中感謝設計師的巧手，該名韓國設計師則發文透露，為了這個亮麗髮型，他們花了12個小時，粉絲也紛紛湧入誇讚，「非常適合李珠珢」、「新造型很棒喔」、「真的很漂亮」。

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李珠珢染了一頭金髮。（翻攝自IG）

事實上，李珠珢先前來台和富邦啦啦隊交流後，人氣迅速飆升，來台發展的傳聞不斷，不過她後來因為生病，9月的3場應援全都取消，10月也鮮少出席公開活動，之後不僅起亞虎的韓國大賽沒有現身，就連原先待的排球、籃球啦啦隊也都不見身影，令不少粉絲擔心，如今終於露面分享近況，且心情看起來也相當不錯，這才讓粉絲放心。

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