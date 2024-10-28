馬妞淚別金鐘製作人張智皓 曝他「生前願望」留遺憾

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘製作人張智皓（本名張茂虔）本月15日因跌倒腦中風離世，享壽58歲。今（28日）早家屬在二殯為他舉行「哨子響起·皓在一起」追思會，由與他合作節目《男女講堂》的陳凱倫主持，馬妞稍早現身直呼不敢相信皓子離開了。

馬妞北上追思好友張智皓，曝他生前很想重振綜藝節目。（記者王文麟攝）

張智皓追思會今上午10點舉行，現場婉謝花籃、奠儀，一切從簡，靈堂以粉白花海佈置，正中央擺放白色十字架，陳凱倫透露演藝界台前幕後21人治喪團隊，用心製作張智皓最後一程追思會。馬妞搭高鐵北上送別好友，落淚表示：「到現在我都不相信，以為開玩笑，我們之前相約台北見，沒想到見面竟是在這裡。」

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陳凱倫替張智皓追思主持。（記者王文麟攝）

馬妞表示過去剛離婚上張智皓製作的《綜藝大集合》「壽星大發」單元，當時張智皓對她很關心，後來也成為她《馬妞報報》的來賓，至此結下良緣，張智皓生前更邀約馬妞一起做直播帶貨節目，「皓子個性急，很熱心，古道熱腸，常介紹業配工作給我，很多人說在哪跌倒哪裡起來，可是他這麼一摔就起不來了。」她遺憾地說張智皓仍想重振綜藝節目，孰料這麼一摔，理想也只能是理想了。

六月追思好友張智皓。（記者王文麟攝）

六月致詞時也哽咽，會後受訪透露之前是張智皓節目常客，每天都會收到對方的經文關心，9月8日當天意外沒有收到訊息，關心時對方表示禮拜日休息，豈料9月13日最後一天收到訊息後，就再無音訊，「再來得到的消息就是住院了，之後就沒有再收到他的訊息了。」

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