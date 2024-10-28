四叉貓參加同志遊行 哭訴背後好多警察跟監蒐證

四叉貓參加第22屆台灣同志遊行。（翻攝自四叉貓臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕第22屆台灣同志遊行22日下午登場，網紅「四叉貓」劉宇日前批評民眾黨三度「忘記」報名同志遊行，都是來同志遊行「蹭聲量」，之後又酸民眾黨此次又是來「蹭」一下就回家休息。

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而四叉貓從這場同志遊行開始後，透過臉書發文紀錄，並貼出和民進黨、國民黨遊行隊伍合照，強調2黨都有走完全程，「國民黨青年團有報名、有參加、有走完全程，你們比民眾黨還棒！」

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這場遊行活動，四叉貓巧遇民進黨桃園市議員黃瓊慧，他趕緊向議員哭訴：「我背後好多警察跟監蒐證。」哭訴完又對黃瓊慧說：「妳是桃園市議員好像管不了。」接著四叉貓繼續往前跑，遇到民進黨新竹市議員歐陽霆，「我又哭訴了一次之後再說，你是新竹的也幫不上忙。」

最後，四叉貓在超商買了一瓶運動飲料灌下去補充能量，希望藉此甩掉後面的警察，「結果警察跑好快，跟本甩不掉啦！」

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