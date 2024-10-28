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家寧遭疑染邪教！ 陳沂驚喊洗腦氛圍補一槍

「眾量級」Andy（右）、家寧證實分手。（翻攝自IG）「眾量級」Andy（右）、家寧證實分手。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕Youtuber「眾量級」情侶檔宣布分手，家寧建立個人YT頻道「秘月期POPOO」，但首支片因過度詭異遭質疑染上邪教，引發議論，更有網友說：「在台灣邪教不能被舉報不能被禁止的嗎？」

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對此，知名網紅陳沂今（28）日凌晨發文表示情侶分手也沒什麼，但傳出分手是因為家寧上了心靈成長課程變得很奇怪，她驚曝這幾年坊間真的好多心靈成長課程，共通點都是收費昂貴，隨便一個課程就好幾萬，而且上完還會有進階和各種衍伸課程，然後學員都會像拉下線一樣，到處邀請朋友去上。

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陳沂接著說，問他們內容是什麼，還會神秘兮兮的說需要自己去體會，「我之前太好奇了，上網查了網友分享內容，看起來就是到都是陌生人的環境，要你講出遇過的創傷，讓眾人公審你，然後也會玩些桌遊常見的紅黑遊戲，學習談判溝通跟團隊合作。」

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語不驚人死不休的陳沂直喊，這就是一個洗腦氛圍，「不斷的告訴你有多麼不好，然後要你設立信念，變成積極樂觀向上的人…….但這心靈成長課程最矛盾的點就是他們都說要幫助你支持你，既然如此為什麼要收這麼貴的學費？不是應該充滿愛無私分享，讓每個人都成為更好的自己嗎？」

陳沂最後補一槍：「怎麼聽都超邪教的啦！」

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