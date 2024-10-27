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娛樂 音樂

「北捷30民歌演唱會」人潮炸裂淡水站！一度緊急呼籲：勿再前往

〔記者陳慧玲／台北報導〕民歌手雖不像流行歌手有華麗魅力吸引粉絲，但還是有許多忠實的粉絲，欣賞民歌的清新風格。昨（26日）晚在淡水捷運站外廣場舉辦的「北捷30民歌演唱會」，吸引上萬民眾前往朝聖，北捷還一度緊急透過廣播及社群發文宣布人數已達上限，提醒民眾不要再前往演唱會現場。

「北捷30民歌演唱會」邀集多位歌手獻唱。（新視紀整合行銷提供）「北捷30民歌演唱會」邀集多位歌手獻唱。（新視紀整合行銷提供）

歡慶台北捷運30週年，淡海輕軌營運屆滿6週年，台北捷運、新北捷運首次合作「北捷30民歌演唱會」，昨晚由陶曉清與馬世芳母子聯袂主持，並邀請李建復、吳楚楚、張明智、凃佩岑、藍麗婷、胡藝芬、丁曉雯、范怡文、于冠華、曾淑勤等歌手獻唱。

演唱會以溫馨影片做為開場，並由陶曉清親自口白，講述民歌自1975年6月6日楊弦在中山堂舉辦現代民謠創作演唱會揭開序幕，明年就是民歌發展50年了。

李建復唱到《守著陽光守著你》一度感動哽咽，因為台下歌迷太熱情，他是第一次跟這麼多人合唱這首歌曲。陶曉清則爆料《歸》是李建復老婆最愛的歌曲。

「北捷30民歌演唱會」，歌手帶來許多經典民歌。（新視紀整合行銷提供）「北捷30民歌演唱會」，歌手帶來許多經典民歌。（新視紀整合行銷提供）

曾淑勤演唱金馬獎最佳電影主題曲《魯冰花》，讓觀眾回想起當時電影情景。丁曉雯看到現場滿滿人潮感動不已，期待明年登場的「民歌五十演唱會」也能受到支持，最後所有民歌手帶領現場觀眾大合唱《外婆的澎湖灣》，儘管過程中因人潮太多引發民眾一些怨言，但透過歌手的好歌聲陪伴，還是度過難忘一夜。

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