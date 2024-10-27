驚險！鍾鎮濤巡唱「兩度摔倒」四腳朝天 隊友救援下場曝

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕71歲「阿B」鍾鎮濤昨隨溫拿樂隊在廣州開唱，也是該團巡唱的最後一站；不料港媒報導，鍾鎮濤兩度在台上跌倒，令人膽顫心驚，有網友還將演出片段放上社群，引來熱議。

鍾鎮濤在巡唱過程不慎兩度摔倒，幸好無大礙。（翻攝自微博）

鍾鎮濤今在微博曬出影片，只見團員們在唱到《錢最親》時，鍾鎮濤突然一字型跌在台上，沒想到譚詠麟等人扶起他後，鍾鎮濤二度跌倒，這回連陳友和葉智強也被「傳染」一般，全都跌在台上，工作人員見狀連忙衝上台救援。

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鍾鎮濤稍早發文報平安，寫道：「我OK，我们都OK，溫拿永遠OK！謝謝大家關心。」並附上愛心符號，所幸並未釀成大禍。

鍾鎮濤在巡唱過程不慎兩度摔倒，幸好無大礙。（翻攝自微博）

溫拿樂隊成軍超過半世紀，成員們年逾70歲，去年起自香港出發展開告別巡唱之旅，卻在昨天發生「跌倒事件」，場面非常驚險。

幸好當晚他們仍唱滿3小時，也有網友直說「下次記得穿防滑鞋」、「無論如何，該去檢查一下吧」，也有人大讚五人精神極佳，保養得算是非常好。

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