晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

驚險！鍾鎮濤巡唱「兩度摔倒」四腳朝天 隊友救援下場曝

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕71歲「阿B」鍾鎮濤昨隨溫拿樂隊在廣州開唱，也是該團巡唱的最後一站；不料港媒報導，鍾鎮濤兩度在台上跌倒，令人膽顫心驚，有網友還將演出片段放上社群，引來熱議。

鍾鎮濤在巡唱過程不慎兩度摔倒，幸好無大礙。（翻攝自微博）鍾鎮濤在巡唱過程不慎兩度摔倒，幸好無大礙。（翻攝自微博）

鍾鎮濤今在微博曬出影片，只見團員們在唱到《錢最親》時，鍾鎮濤突然一字型跌在台上，沒想到譚詠麟等人扶起他後，鍾鎮濤二度跌倒，這回連陳友和葉智強也被「傳染」一般，全都跌在台上，工作人員見狀連忙衝上台救援。

鍾鎮濤稍早發文報平安，寫道：「我OK，我们都OK，溫拿永遠OK！謝謝大家關心。」並附上愛心符號，所幸並未釀成大禍。

鍾鎮濤在巡唱過程不慎兩度摔倒，幸好無大礙。（翻攝自微博）鍾鎮濤在巡唱過程不慎兩度摔倒，幸好無大礙。（翻攝自微博）

溫拿樂隊成軍超過半世紀，成員們年逾70歲，去年起自香港出發展開告別巡唱之旅，卻在昨天發生「跌倒事件」，場面非常驚險。

幸好當晚他們仍唱滿3小時，也有網友直說「下次記得穿防滑鞋」、「無論如何，該去檢查一下吧」，也有人大讚五人精神極佳，保養得算是非常好。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中