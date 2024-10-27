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網留言「舉報邪教」！家寧7字發聲了 弔詭回應網嚇瘋

家寧與Andy近期宣布分手。（翻攝自IG）家寧與Andy近期宣布分手。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期Youtuber「眾量級」情侶檔宣布分手，家寧建立了個人YT頻道「秘月期POPOO」，但第一支片因過度詭異遭質疑染上邪教，引起網友留言討論。怎料有名網友直言：「在台灣邪教不能被舉報不能被禁止的嗎？」家寧出乎意料地回應引發熱議。

家寧個人頻道「秘月期POPOO」第一支片因過度詭異引起網友留言討論。（翻攝自YT）家寧個人頻道「秘月期POPOO」第一支片因過度詭異引起網友留言討論。（翻攝自YT）

家寧開設新頻道「秘月期POPOO」，不過新片口白過於詭異，不自然的腔調與手勢，都讓網友懷疑，是因為接觸心靈成長課程誤入邪教。有網友在留言區留言：「在台灣邪教不能被舉報不能被禁止的嗎？」家寧疑似語帶警告回應：「你可以去試試看。

家寧回應非常弔詭。（翻攝自YT）家寧回應非常弔詭。（翻攝自YT）

對話吸引許多網友回應：「裝睡的人叫不醒」、「真心建議你不要再試了趕快走出來」，但也有網友懷疑，認為這或許是一種求助，而對於其他留言，家寧則多數僅回愛心笑臉的表情符號。

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