《貞淑的推銷》守舊丈夫豁出去！穿女性內衣網驚：我看了什麼

金元海在《貞淑的推銷》第五集穿內衣驚嚇眾人。（翻攝自jtbc）

〔記者鍾志均／綜合報導〕19禁韓劇《貞淑的推銷》講述1992年保守年代女人當自強，自主賣起「情趣用品」的故事；韓國演技派男星金元海飾演「木訥、守舊」的丈夫，第五集不惜犧牲色相，穿上老婆買的女性內衣，畫面震撼眾人。

以金素妍為首的「銷售四人組」在《貞淑的推銷》打破傳統，在鄉村賣成人用品；演出金成鈴老公的金元海，對於老婆的「成人事業」感到不屑，放話表示若她能打動最難搞的富太太，就願意穿上女人內衣示眾，不料卻一語成讖。

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金元海在《貞淑的推銷》第五集穿內衣驚嚇眾人。（翻攝自jtbc）

金元海在韓國是出了名的演技派，從《信號》、《金科長》、《大力女子都奉順》、《當你沉睡時》，到夯劇《背著善宰跑》都有他的身影，網友大讚他演什麼像什麼，年紀逾50毫無包袱。

韓國網友直說，金元海在《都奉順》時就已展現出不凡氣勢，還有人搞笑表示「這畫面出來，我到底看了什麼」、「不要虐待『阿糾西』（아저씨）」，「笑死我了，大叔真的瘋了」。《貞淑的推銷》每週六日在Netflix上架。

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