真獵人試驗！林慶台摸刀被痛打流血 1打10個平地人全昏了

馬志翔（左）、林慶台在《獵人兄弟》飾演父子。（高雄電影節提供）

〔記者廖俐惠／高雄報導〕高雄電影節閉幕片《獵人兄弟》今天（27日）亞洲首映，以《賽德克·巴萊》聞名的林慶台此次再度挑戰原住民題材電影，分享過去外公給他的「獵人試驗」，不但要學打鬥技巧、放陷阱，還得在有限的資源下於山林求生，笑說「一個人可以打10個平地人」。在片中飾演獵人的馬志翔，被問到是否有收到麥當勞的「獵人卡包」，他笑說：「我比較喜歡火影忍者，不然咒術迴戰！」

導演蘇弘恩率領演員馬志翔、林慶台、洪金輝、許靈勻及巫惠玲，今天在高雄受訪，馬志翔在片中飾演「獵人兄弟」中的弟弟，與哥哥徐詣帆有許多爭吵、打鬥的戲，馬志翔為此片學開槍、做陷阱及太魯閣族語，還學會要尊重山林。

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馬志翔在《獵人兄弟》飾演弟弟。（高雄電影節提供）

林慶台出身泰雅族，曾在2011年演出《賽德克·巴萊》，此次再度接觸原住民題材作品，他直呼非常幸運，兩部作品都與原住民題材有關，尤其是《獵人兄弟》與他生活更是息息相關、深得他心，實際講述了獵人的本色。他回憶起5歲父親過世，從小就接受外公的嚴格指導，6、7歲時因為觸碰外公的刀，被打到流血，之後外公才抱抱他，告誡他每把刀都有靈，刀出鞘就是要殺人，不能亂碰，「一次教訓後，我永遠記得，外公的刀、鐮刀，我都不會去動。」

林慶台是真的獵人，《獵人兄弟》的生活與他息息相關。（高雄電影節提供）

他還分享，15歲的成年禮還得通過7個項目的「獵人試驗」，只能帶著鹽巴、小刀上山生活7天，最後必須帶回松鼠或者飛鼠。或許就是在這麼嚴峻的考驗中，林慶台練就一身好功夫，透露在當兵時因為表現太好被看不慣，被10個平地人找麻煩，結果他一個人就把他們解決了，「其實原住民一拳就把他打死，外公教我們打太陽穴，一打就昏了。」長大後，林慶台學會自立自強、不要吃虧，打趣說道：「還好我這張臉很兇！」馬志翔也認證，對戲時不敢看林慶台的眼神，只敢看額頭、嘴巴。

《獵人兄弟》馬志翔（左起）、巫惠玲、林慶台、蘇弘恩、許靈勻及洪金輝齊聚高雄電影節。（高雄電影節提供）

《獵人兄弟》聚集馬志翔、徐詣帆及林慶台等《賽德克·巴萊》的演員，巫惠玲自爆也曾經在該片中演出唱歌的女子，曾經以電影《哈勇家》拿下北影最佳新演員的洪金輝則笑說自己當初也想演《賽德克·巴萊》，不過部隊長官不允許，讓他因而錯過。如今能演出《獵人兄弟》，與這麼多《賽德克·巴萊》的演員合作，洪金輝欣喜若狂。

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