（獨家）昔直播中出櫃！《愛玩客》任祐成認「不回演藝圈」 驚喜曝喜訊

任祐成（左）與日籍老公感情甜蜜。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕任祐成Teddy過去曾主持過外景節目《愛玩客》，2021年在直播上公開出櫃，提到與日籍老公登記結婚，並一起回到日本，不過前幾年曾傳出婚變消息，任祐成今（27）日在曼谷接受電訪，透露與老公關係相當穩定，今年11月預計在台灣做登記。

任祐成老公（右）是日本人。（翻攝自IG）

任祐成5年前與日籍老公已在美國做完登記，不過2020年因為疫情爆發，任祐成回到台灣、與另一半變成遠距，但在疫情趨緩後，任祐成也再飛回日本與老公相見，2022年則換對方到台灣念中文學校，兩人如今都在台灣發展，預計11月攜手去戶政事務所做登記、已備妥相關文件。

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任祐成（左）抱著姪子與日籍老公合照。（翻攝自IG）

任祐成近年逐漸淡出演藝圈，坦言未來沒有回歸演藝圈打算，目前主要從事住商不動產，之後也打算接家族企業，而日籍老公也將一起從商，任祐成另一半畢業於慶應義塾大學金融系，是「日本皇室」相關人，任祐成目前和老公在曼谷度假中，「我非常幸福，謝謝台灣日本都這麼支持我們、我的家族這麼愛我。」

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