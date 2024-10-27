張孝全週末揪好兄弟王柏傑酒聚 喝醉超ㄎㄧㄤ狀態曝光

張孝全26日被直擊現身一家酒吧，私下狀態曝光。（翻攝自Threads、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張孝全行事相當低調，除了工作會在媒體前露面外，並沒有公開社群給粉絲追蹤。昨（26）日正值萬聖節前週末，張孝全被直擊現身一家酒吧，身邊還有好友王柏傑，令網友們驚喜不已。

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有網友目擊張孝全昨（26）日晚間到東區一家酒吧喝酒，沒想到喝到有點最醉的他離開後又返回店家，詢問他的帽子是不是忘了拿走，但據目擊的人表示，他從一開始走進酒吧就沒戴帽子了，超ㄎㄧㄤ行為讓全場爆笑。

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有網友在路上巧遇張孝全（左）和王柏傑（右圖右），網友激動地想合照，但卻被對方以「可是我很醉欸」婉拒，最後改成握手。（翻攝自Threads）

接著當晚還有另一名網友在東區路上巧遇張孝全和王柏傑，網友激動地想跟張孝全合照，但卻被對方以「可是我很醉欸」婉拒，最後改成握手，超沒包袱的狀態讓網友紛紛留言直呼「圈粉了」、「張孝全還是好帥」，但也有人重提王柏傑過去酒駕的爭議，「王怎麼還敢喝啊」。

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