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張孝全週末揪好兄弟王柏傑酒聚 喝醉超ㄎㄧㄤ狀態曝光

張孝全26日被直擊現身一家酒吧，私下狀態曝光。（翻攝自Threads、資料照）張孝全26日被直擊現身一家酒吧，私下狀態曝光。（翻攝自Threads、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人張孝全行事相當低調，除了工作會在媒體前露面外，並沒有公開社群給粉絲追蹤。昨（26）日正值萬聖節前週末，張孝全被直擊現身一家酒吧，身邊還有好友王柏傑，令網友們驚喜不已。

由 @damu424 發佈
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有網友目擊張孝全昨（26）日晚間到東區一家酒吧喝酒，沒想到喝到有點最醉的他離開後又返回店家詢問他的帽子是不是忘了拿走，但據目擊的人表示，他從一開始走進酒吧就沒戴帽子了，超ㄎㄧㄤ行為讓全場爆笑。

有網友在路上巧遇張孝全（左）和王柏傑（右圖右），網友激動地想合照，但卻被對方以「可是我很醉欸」婉拒，最後改成握手。（翻攝自Threads）有網友在路上巧遇張孝全（左）和王柏傑（右圖右），網友激動地想合照，但卻被對方以「可是我很醉欸」婉拒，最後改成握手。（翻攝自Threads）

接著當晚還有另一名網友在東區路上巧遇張孝全和王柏傑，網友激動地想跟張孝全合照，但卻被對方以「可是我很醉欸」婉拒，最後改成握手，超沒包袱的狀態讓網友紛紛留言直呼「圈粉了」、「張孝全還是好帥」，但也有人重提王柏傑過去酒駕的爭議，「王怎麼還敢喝啊」。

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