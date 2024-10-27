監視器畫面外流？李康生偷窺巫建和 《默視錄》竟變好朋友

巫建和在《默視錄》中飾演愛女失蹤的爸爸，和金馬影帝李康生有多場張力十足的對手戲。（傳影互動提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕新加坡導演楊修華再度自編自導的全新力作《默視錄》（Stranger Eyes），集結金馬影帝李康生、金鐘男配巫建和、陳雪甄及林幻夢露等實力派演員演出，電影將在11月15日上映，並搶先在7日首映。

《默視錄》入選威尼斯影展主競賽單元世界首映獲得好評，更成為2024金馬影展開幕片，並入圍本屆金馬獎最佳劇情片等6項大獎。

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華人演員中擁有最多闖進歐洲三大影展主競賽作品的金馬影帝李康生，在新作《默視錄》中飾演神秘偷窺者，細膩演技入圍本屆金馬獎最佳男配角，外媒盛讚他在片中「眼神充滿不安」，和愛女失蹤的巫建和與林幻夢露有多場極具張力的詭譎對戲。

金馬影帝李康生（左）在導演楊修華新作《默視錄》中化身暗藏秘密的偷窺犯，入圍本屆金馬獎最佳男配角。（傳影互動提供）

李康生笑稱，他和巫建和在《默視錄》中其實沒有正面對手戲，因為劇情主要安排他在窺視巫建和，而後期又被巫建和反偷窺，兩人一來一往間私下反倒成為好朋友。而巫建和也十分興奮與金馬影帝的首次合作，兩人在導演楊修華的鏡頭前擦出的火花廣受外媒好評。

有別於前作《幻土》的移工與犯罪議題，導演楊修華的第四部劇情長片《默視錄》探討的是現代人習以為常的「窺視」，以及人性與親情的拉扯，一手包辦劇本的楊修華回憶，他有次在新加坡的公園遇到一個老人，兩人交談時他發現他越趨與老人產生連結，彷彿這老人就是他自己。

本該將這念頭深埋於心底的他，卻發現周圍充斥著監視器，他隨時隨地被機器背後的人所窺視，無所不在的監控讓他不自覺中也在觀看別人的生活，使他不禁反思這些觀看行為背後的意義與身份轉換。

陳雪甄與導演楊修華在電影《默視錄》二度合作。（傳影互動提供）

全片於新加坡取景的《默視錄》，就是楊修華在思考這些問題下所誕生的作品，當網路科技與社群媒體日新月異，隱私與道德被置身事外，「監視」與「窺探」是如此親密又疏遠，對現代人會產生什麼影響，是編導楊修華想要深究的議題。

《默視錄》將於11月7日首映，導演楊修華、監製陳璽文、演員李康生、巫建和、陳雪甄、林幻夢露、聲音設計杜篤之、杜則剛、配樂福多瑪等人都將連袂出席，電影則在11月15日上映。

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