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單身8年！楊乃文爆熱戀牛肉麵店老闆 露面認了「叫過外送」

楊乃文演唱會。（記者陳奕全攝）楊乃文演唱會。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后楊乃文昨晚在北流開唱，單身8年的她被爆新戀情，對象是開設牛肉麵店的男星邱隆杰，對此歌后在演出後受訪回應，從來沒有跟邱隆杰出去過，大動作澄清緋聞。

楊乃文大動作澄清緋聞，強調跟邱隆杰根本不熟。（亞神音樂提供）楊乃文大動作澄清緋聞，強調跟邱隆杰根本不熟。（亞神音樂提供）

被問到跟邱隆杰的關係，楊乃文驚呼，就連對方的中文名字都不太清楚，「這個東西就是很簡單啦，我周遭有很多朋友，他就是一個新的朋友。」

楊乃文之前與友人合夥開店，現在頂讓給了邱隆杰，根本是近年才認識的朋友，她強調：「有認識，可是我從來沒有跟他出去過，也沒有約過，連喝咖啡都沒喝過這樣子。」對方也沒來看她的演唱會。

金曲歌后楊乃文澄清與邱隆杰根本不熟。（翻攝臉書）金曲歌后楊乃文澄清與邱隆杰根本不熟。（翻攝臉書）

至於吃過邱隆杰開的牛肉麵店嗎？楊乃文透露只有叫過一次外送，「有聽別人說這家店要排隊，拜託，楊乃文是不排隊的，我寧可不吃，因為我不喜歡排隊，之前有聽別人說那家店不錯，我只有叫過一次Ubereats。」只有叫過外送試試口味。

楊乃文坦蕩蕩回應緋聞，無奈緋聞曝光後，糗被店裡的友人嘲笑，「店裡的員工都在笑這件事情，我真的不知道我要說什麼，我們連一起跟朋友出去都沒有，就只有在店裡碰過。」

楊乃文結束北流演唱會心情大好。（亞神音樂提供）楊乃文結束北流演唱會心情大好。（亞神音樂提供）

楊乃文招認現在身旁真的沒有對象，「我覺得有誰喜歡我的話，來吧男生，女生不要上來。」她欣賞有才華、聰明的男生，這幾年發現最好要有點經濟基礎也不錯。

楊乃文最後再次澄清自己是單身，「老實說我從出道到現在，有就是有，沒有就沒有，我沒有撒謊過。」媽媽也從來不過問她的感情事，感覺根本不在乎。

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