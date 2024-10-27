樂天球季結束！啦啦隊女神開嗓甜謝粉絲

樂天女孩們感謝粉絲支持。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天桃猿2024球季結束，昨在樂天桃園棒球場舉辦「Thank You 10 感謝祭」，樂天女孩輪番演唱個人單曲，Yuri獻唱個人單曲《LOVEx5》；嘎琳也特別練習了歌曲《能遇見就很不錯了》，她表示：「這次特意選擇正能量的歌曲，希望把我的感謝，送給支持我的粉絲們。」

回憶起今年球場上難忘的回憶，嘎琳說，10月13日的挑戰賽是最難忘的。當天應援氣氛甚至讓她回憶起剛加入啦啦隊首跳的比賽，「那時上半季冠軍拋彩帶的熱血與感動，大家齊心一起站起來應援，真的非常振奮人心！」慧慧則分享首次挑戰個人表演的成長故事，她感動地說：「表演完那一刻屬於自己的掌聲真的很讓我感動，也謝謝粉絲們的一路支持。」

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筠熹今年發行個人單曲《熹瓜甜不甜》，她笑說，首次在球場聽到時非常感動。Yuri表示，今年球季中多次「逆轉勝」球賽讓她印象深刻，而今天的感謝祭，她原本擔心沒進總冠軍賽，粉絲會很失望而人很少，結果中午商演結束後，看到球迷大排長龍、曬太陽排隊進場，讓她忍不住驚呼太誇張了！宋宋也說，甚至有人昨晚就來排隊，「來到現場的人是真的很支持我們。」即使簽名時間僅15分鐘，球迷的熱情依舊未減，Yuri感動地說，「真的深深被隊友和粉絲療癒的感覺。」

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